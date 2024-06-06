Дмитро Комаров вшанував пам'ять загиблих колег у День журналіста

Український ведучий Дмитро Комаров. Фото: instagram.com/komarovmir/

Відомий український журналіст та ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вшанував пам'ять своїх колег, які висвітлювали страшні події війни та загинули від рук окупантів. Телеведучий також подякував представникам ЗМІ, які ризикуючи своїм життям показують злочини росіян.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Дмитро Комаров звернувся до колег у День журналіста

Ведучий звернувся до колег та привітав їх із професійним святом — Днем журналіста. Він додав, що під час війни дільність кореспондентів надзвичайно цінна. В той час, як росіяни залучають багато ресурсів задля просування пропаганди, репортери показують те, що насправді відбувається в нашій країні.

"Я дякую кожному представнику ЗМІ, хто продовжує працювати та виконувати цю часто небезпечну і складну роботу. Робота журналіста надважлива під час війни. Завдяки роботі журналістів світ бачить те, що відбувається сьогодні в Україні", — написав він.

Телеведучий вшанував пам'ять усіх загиблих та безвісти зниклих на війні журналістів. За офіційними даними, росіяни вбили майже 100 представників ЗМІ, у тому числі й іноземних видань.

Український ведучий Дмитро Комаров з військовими. Фото: instagram.com/komarovmir/

Український ведучий Дмитро Комаров з військовими. Фото: instagram.com/komarovmir/

"І на жаль, журналісти гинуть. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у нас загинуло не менше 91 медійника та медійниці. Не менше — тому що є безвісти зниклі. Вірогідно, з часом стане відомо, що більше. Точно ніхто зараз не скаже. Багато з них загинули безпосередньо під час роботи на фронті. Світла памʼять всім", — додав Комаров.

Журналіст поділився кадрами з прифронтових міст Донеччини — Торецьку та Нью Йорку. Зараз команда ведучого знімає випуски програми, у яких покаже українцям життя людей, які не залишають свої домівки попри постійні обстріли.

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Дмитро Комаров розповів про зйомки фільму "Рік. За кадром". А також ведучий побував на кордоні України та Росії.