Дмитрий Комаров почтил память погибших коллег в День журналиста

Украинский ведущий Дмитрий Комаров. Фото: instagram.com/komarovmir/

Известный украинский журналист и ведущий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров почтил память своих коллег, которые освещали страшные события войны и погибли от рук оккупантов. Телеведущий также поблагодарил представителей СМИ, которые рискуя своей жизнью показывают преступления россиян.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице Instagram.

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Дмитрий Комаров обратился к коллегам в День журналиста

Ведущий обратился к коллегам и поздравил их с профессиональным праздником — Днем журналиста. Он добавил, что во время войны деятельность корреспондентов чрезвычайно ценна. В то время как россияне привлекают много ресурсов для продвижения пропаганды, репортеры показывают, что на самом деле происходит в нашей стране.

"Я благодарю каждого представителя СМИ, кто продолжает работать и выполнять эту часто опасную и сложную работу. Работа журналиста сверхважна во время войны. Благодаря работе журналистов мир видит то, что происходит сегодня в Украине", — написал он.

Телеведущий почтил память всех погибших и без вести пропавших на войне журналистов. По официальным данным, россияне убили около 100 представителей СМИ, в том числе и иностранных изданий.

Украинский ведущий Дмитрий Комаров с военными. Фото: instagram.com/komarovmir/

Украинский ведущий Дмитрий Комаров с военными. Фото: instagram.com/komarovmir/

"И к сожалению, журналисты гибнут. С начала полномасштабного вторжения России в Украину у нас погибло не менее 91 медийщиков. Не меньше — потому что есть без вести пропавшие. Вероятно, со временем станет известно, что больше. Точно никто сейчас не скажет. Многие из них погибли непосредственно во время работы на фронте. Светлая память всем", — добавил Комаров.

Журналист поделился кадрами из прифронтовых городов Донбасса — Торецка и Нью-Йорка. Сейчас команда ведущего снимает выпуски программы, в которых покажет украинцам жизнь людей, которые не покидают свои дома, несмотря на постоянные обстрелы.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о съемках фильма "Рік. За кадром". А также ведущий побывал на границе Украины и России.