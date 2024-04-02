Дніпровський театр ДРАМіКОМ підготував унікальну прем'єру Тваринні інстинкти

Актори театру на сцені. Фото: ДРАМіКОМ

Дніпровський академічний театр драми та комедії ДРАМіКОМ приготував для глядачів прем'єру нової вистави "Тваринні інстинкти". Вже 12 та 13 квітня відбудеться показ трилера на одну дію.

Приголомшлива вистава стала ексклюзивною театральною адаптацією п'єси "Звірині історії" американського драматурга Дона Нігро, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Афіша вистави. Фото: ДРАМіКОМ

Захоплююча та нестандартна вистава

Прем'єра з 11 невеликих вистав розкриє характер та справжню сутність з усіма низинними інстинктами та природними бажаннями миші та кішки, папуги та індички, кажана та корови, бабуїна та лемінгів. Ця нова постановка триматиме глядачів у напрузі з першої й до останньої хвилини дії захоплюючої вистави без антракту.

"Дон Нігро — сучасний американський драматург, дуже плідний та затребуваний у всьому світі, у різних театрах планети поставлено понад 400 його п'єс. Для нас є важливим етапом, що й у нашому репертуарі буде поставлено п'єсу цього видатного драматурга. Для отримання дозволу на постановку п'єси ми зв'язувалися з агентством Дона Нігро, і для нас стало приємним сюрпризом, що під час війни він дозволив ставити його п'єси в Україні абсолютно вільно і безкоштовно", — розповів директор — художній керівник Драмікому Сергій Мазаний.

Сергій Мазаний та Антон Меженін відповідают на питання. Фото: ДРАМіКОМ

"Тварини інстинкти" стануть справжнім відкриттям для поціновувачів нових вражень та емоційних граней театрального мистецтва. Талановиті актори та режисер театру ДРАМіКОМ втілюють у життя непередбачувану та напружену атмосферу, яка захопить уяву кожного глядача та змусить серце битися швидше. Від витончених діалогів до разючих образів кожна деталь цієї постановки пронизана невідомим.

Що побачать глядачі

Вже на вході до зали всіх глядачів чекатиме сюрприз. Для цієї постановки велика зала театру буде переформатована. Для повнішого занурення глядачів у дійство та діалогу акторів з ними свідомо обмежена кількість квитків — очевидцями постановки зможуть стати лише 250 осіб.

"Ми пішли на такий експеримент заради щільнішого занурення глядачів у те, що відбувається на сцені. Персонажі п'єси розкривають свої секрети. Але своя таємна шафа є у кожної людини. Думаю, спектакль допоможе кожному глядачеві зазирнути всередину себе і задуматися про свої бажання та секрети. Трупа розпочала працювати з п'єсою у листопаді минулого року. А активна робота на сцені триває близько місяця", — пояснив Сергій Мазаний.

Алексей Клейменов на сцені театру. Фото: ДРАМіКОМ

Головний режисер театру Антон Меженін керує кожним етапом роботи, надаючи виставі унікальну атмосферу та емоційне наповнення.

"Це буде постановка у дуже популярному у всьому світі жанрі театру абсурду. Геніальний Лесь Курбас колись казав, що театр має бути фантастичним. Ось і ми створимо на сцені фантастичний світ, алегоричну казку. Але ця казка для дорослих не просто розважатиме, а й змусить задуматися. Мабуть, це була наша найбільш смілива і незвичайна робота за останні три-чотири роки", — пояснив Антон Меженін.

Незвичайні ролі в кар'єрі зірок театру

Художнє та пластичне рішення нової вистави здійснює Олексій Клейменов. Його витончений погляд на деталі у створенні образів надав виставі особливого шарму. Окрім цього, Олексій розкриє сутність відразу чотирьох персонажів, одним із найяскравіших є Кажан.

"Персонажі п'єси поєднують у собі й тварину, і людську суть. Але перевтілюватись у різних тварин із зовсім різними характерами було не важко. Це наша робота, це цікаво. Історія кожного персонажа-тварини — важка, провокаційна, але вкрай захоплююча тема. Ми часто запитуємо себе: хто ми, навіщо живемо? Вистава допоможе глядачеві знайти відповіді", — розповів про свою роль Олексій Клейменов.

Уривок з вистави. Фото: ДРАМіКОМ

У новій роботі будуть зайняті актори театру ДРАМіКОМ Анатолій Корольов, Олексій Клейменов, Діана Данилюк, Олександра Ковальчук, Олександр Хвостюк, Ілля Миргородський, Артур Данилюк. Вони вдало уособлюють образи, які залишаються у серці та додають емоційну глибину. Кожен з акторів виконає у новій виставі кілька ролей.

Діана Данилюк та Олександра Ковальчук втілили образи дуже сексуальних кішечок, які шукають кохання. Їхня жіночність і пластичність на сцені чудово відображають характер персонажів.

"Одна з них — вже зріла кішка, навчена досвідом. А друга зовсім юна, яка тільки пізнала смак кохання. У неї виникає безліч питань, відповіді на які допомагає знайти старша подруга", — пояснила Діана Данилюк.

Перед визодом на сцену. Фото: ДРАМіКОМ

Артур Данилюк та Ілля Миргородський разом перетворяться на лемінгів, які після довгих метань та страждань стрибають зі скелі.

Театр ДРАМіКОМ запрошує глядачів подивитися цю нову та незвичайну роботу 12 або 13 квітня.

Нагадаємо, зимова прем'єра мюзикл "Скрудж та Різдвяне диво" у ДРАМіКОМі мала великий успіх у глядачів.