Днепровский театр ДРАМИКОМ подготовил уникальную премьеру Животные инстинкты

Актеры театра на сцене. Фото: ДРАМиКОМ

Днепровский академический театр драмы и комедии ДРАМИКОМ приготовил для зрителей премьеру нового спектакля "Животные инстинкты". Уже 12 и 13 апреля состоится показ триллера на одно действие.

Потрясающий спектакль стал эксклюзивной театральной адаптацией пьесы "Звериные истории" американского драматурга Дона Нигро, сообщает портал Новости.LIVE.

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Афиша спектакля. Фото: ДРАМиКОМ

Увлекательное и нестандартное представление

Премьера из 11 небольших представлений раскроет характер и подлинную сущность со всеми низменными инстинктами и естественными желаниями мыши и кошки, попугая и индейки, летучей мыши, коровы и леммингов. Эта новая постановка будет держать зрителей в напряжении с первого и до последней минуты действия увлекательного спектакля без антракта.

"Дон Нигро — современный американский драматург, очень плодотворный и востребованный во всем мире, в разных театрах планеты поставлено более 400 его пьес. Для нас важный этап, что и в нашем репертуаре будет поставлена пьеса этого выдающегося драматурга. Для получения разрешения на постановку пьесы мы связывались с агентством Дона Нигро, и для нас стало приятным сюрпризом, что во время войны он разрешил ставить его пьесы в Украине абсолютно свободно и бесплатно", — рассказал директор — художественный руководитель ДРАМиКОМА Сергей Мазаный.

Сергей Мазаный и Антон Меженин отвечают на вопросы. Фото: ДРАМиКОМ

"Животные инстинкты" станут настоящим открытием для любителей новых впечатлений и эмоциональных граней театрального искусства. Талантливые актеры и режиссер театра ДРАМиКОМ воплощают в жизнь непредсказуемую и напряженную атмосферу, которая увлечет воображение каждого зрителя и заставит сердце биться быстрее. От изощренных диалогов до поразительных образов каждая деталь этой постановки пронизана неизвестным.

Что увидят зрители

Уже на входе в зал всех зрителей ждет сюрприз. Для этой постановки большой зал театра будет переформатирован. Для более полного погружения зрителей в действо и диалога актеров с ними заведомо ограничено количество билетов — очевидцами постановки смогут стать только 250 человек.

"Мы пошли на такой эксперимент ради более плотного погружения зрителей в происходящее на сцене. Персонажи пьесы раскрывают свои секреты. Но свой тайный шкаф есть у каждого человека. Думаю, спектакль поможет каждому зрителю заглянуть внутрь себя и задуматься о своих желаниях и секреты. Труппа начала работать с пьесой в ноябре прошлого года. А активная работа на сцене длится около месяца", — объяснил Сергей Мазаный.

Алексей Клейменов на сцене театра. Фото: ДРАМиКОМ

Главный режиссер театра Антон Меженин руководит каждым этапом работы, придавая представлению уникальную атмосферу и эмоциональное наполнение.

Это будет постановка в очень популярном во всем мире жанре театра абсурда. Гениальный Лесь Курбас когда-то говорил, что театр должен быть фантастическим. Вот и мы создадим на сцене фантастический мир, аллегорическую сказку. Пожалуй, это была наша наиболее смелая и необычная работа за последние три-четыре года", — рассказал Антон Меженин.

Необычные роли в карьере звезд театра

Художественное и пластическое решение нового представления осуществляет Алексей Клейменов. Его утонченный взгляд на детали в создании образов придал спектаклю особый шарм. Кроме этого, Алексей раскроет сущность сразу четырех персонажей, одним из самых ярких является Летучая мышь.

"Персонажи пьесы сочетают в себе и животное, и человеческую суть. Но перевоплощаться в разных животных с совершенно разными характерами было не трудно. Это наша работа, это интересно. История каждого персонажа-животного — трудная, провокационная, но очень увлекательная тема. Мы часто спрашиваем себя: кто мы, зачем живем? Спектакль поможет зрителю найти ответы", — рассказал о своей роли Алексей Клейменов.

Отрывок из спектакля. Фото: ДРАМиКОМ

В новой работе будут заняты актеры театра ДРАМиКОМ Анатолий Королев, Алексей Клейменов, Диана Данилюк, Александра Ковальчук, Александр Хвостюк, Илья Миргородский, Артур Данилюк. Они удачно олицетворяют образы, которые остаются в сердце и придают эмоциональную глубину. Каждый из актеров исполнит в новом представлении несколько ролей.

Диана Данилюк и Александра Ковальчук воплотили образы очень сексуальных кошечек, ищущих любовь. Их женственность и пластичность на сцене отлично отражают характер персонажей.

"Одна из них — уже зрелая кошка, обученная опытом. А вторая совсем юная, только познавшая вкус любви. У нее возникает множество вопросов, ответы на которые помогает найти старшая подруга", — пояснила Диана Данилюк.

Перед выездом на сцену. Фото: ДРАМиКОМ

Артур Данилюк и Илья Миргородский вместе превратятся в леммингов, которые после долгих метаний и страданий прыгают со скалы.

Театр ДРАМиКОМ приглашает зрителей посмотреть эту новую и необычную работу 12 или 13 апреля.

Напомним, зимняя премьера мюзикл "Скрудж и Рождественское чудо" в ДРАМиКОМе имела большой успех у зрителей.