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Добринін підігрів чутки про свої стосунки, а Квіткова прокоментувала їх

23 листопада 2023 21:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Добринін підігрів чутки про свої стосунки, а Квіткова прокоментувала їх
Ведучий Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ведучий Нікіта Добринін, який нещодавно розповів, що його сердце не вільне, підігрів чутки про його роман з моделлю Чарою Хорив. Тим часом його ексдружина Дарія Квіткова встигла відреагувати на його стосунки з нею. 

Коментар щодо цього з'явився у її Instagram

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Пораділа за нього

Нікіта Добринінін минулої зими розійшовся з блогеркою Дашею Квітковою, з якою вони мають 2-річного сина Лева. Нещодавно ведучий зізнався, що його сердце не вільне, проте він ще не готовий розповідати про свою дівчину. 

Тоді прихильники запідозрили, що обраницею Добриніна стала модель Чара Хорив. 

Та зараз Нікіта та Чара не особливо стараються, аби приховати свій роман. У сторіс ведучий опублікував букет троянд, з яким пізніше сфотографувалася і сама Хорив.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nikitadobrynin
Скриншот зі сторіс instagram.com/charakhoriv

Раніше пара разом обідала і теж публікувала це у соцмережі. 

Ексдружину Добриніна — Дашу Квіткову — прихильники запитали, як вона ставиться до того, що у колишнього з'явилася дівчина. На що вона відповіла, що головне, щоб він був щасливий. Проте одразу додала, що у неї багато власних справ, тож вона не думає про ексчоловіка. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, раніше ми писали, що прихильники розсекретили, з ким зустрічається Добринін

Також ми писали, що Нікіта Добринін відмовився коментувати причину розлучення з Дашею Квітковою

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