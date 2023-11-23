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Добрынин подогрел слухи о своих отношениях, а Квиткова прокомментировала их

23 ноября 2023 21:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Добрынин подогрел слухи о своих отношениях, а Квиткова прокомментировала их
Ведущий Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Ведущий Никита Добрынин, который недавно рассказал, что его сердце не свободно, подогрел слухи о его романе с моделью Чарой Хорив. Тем временем его экс-жена Дарья Квиткова успела отреагировать на его отношения с ней.

Комментарий по этому поводу появился в ее Instagram.

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Никита Добрынинин прошлой зимой разошелся с блогером Дашей Квитковой, с которой они воспитывают 2-летнего сына Льва. Недавно ведущий признался, что его сердце не свободно, но он еще не готов рассказывать о своей девушке.

Тогда поклонники заподозрили, что избранницей Добрынина стала модель Чара Хорив.

Тем ни менее сейчас Никита и Чара не особо стараются скрыть свой роман. В сторис ведущий опубликовал букет роз, с которым позже сфотографировалась и сама Хорив.

Скриншот со сторис instagram.com/nikitadobrynin
Скриншот со сторис instagram.com/charakhoriv

Раньше пара вместе обедала и тоже публиковала это в соцсети.

Экс-жену Добрынина — Дашу Квиткову — поклонники спросили, как она относится к тому, что у бывшего появилась девушка. На что она ответила, что главное, чтобы он был счастлив. Однако сразу добавила, что у нее много собственных дел, поэтому она не думает об экс-муже.

 

Скриншот со сторис instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее мы писали, что поклонники рассекретили, с кем встречается Добрынин.

Также мы писали, что Никита Добрынин отказался комментировать причину развода с Дашей Квитковой.

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