Як змінилися герої серіалу Доктор Хаус за 19 років — фото

Кадр із серіалу "Доктор Хаус". Фото: Pinterest

Відомий серіал "Доктор Хаус" вперше вийшов на екрани ще у 2004 році, і за час свого показу отримав понад 80 мільйонів переглядів і навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Після прем’єри медичного телесеріалу його актори отримали чималу популярність.

Новини.LIVE розповідає, як змінилися актори серіалу "Доктор Хаус" за багато років.

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Г'ю Лорі

Британський актор зіграв роль шановного лікаря на ім’я Грегорі Хаус, який багато років вирішував різні медичні головоломки. Після завершення проєкту відомий телеактор зіграв Тома Джеймса у "Віцепрезиденті" і лиходія Річарда Роупера в серіалі "Нічний адміністратор".

Не так давно актор зіграв капітана космічного корабля Раяна Кларка в серіалі НВО "Авеню 5", втім шанувальники ніколи не забудуть його роль у "Докторі Хаусі". Зараз йому вже 64 роки, він у шлюбі з адміністраторкою Джо Грін, з якою виховує трьох дітей.

Г'ю Лорі в ролі доктора Хауса і сьогодні. Фото: Pinterest

Роберт Шон Леонард

Американський актор зіграв у фільмі "Доктор Хаус" лікаря-онколога на ім’я Джеймс Вілсон, який був найкращим другом доктора Хауса. Після завершення проєкту кар’єра Роберта Шона Леонарда не була такою стрімкою. Він зіграв у таких проєктах, як:

Чорний список

Блакитна кров

Хороша дружина

Коли падають небеса

Товариство мертвих поетів

Зараз акторові вже 54 роки, він у шлюбі з Габріеллою Салик, з якою виховує двох доньок.

Роберт Шон Леонард у ролі Джеймса Вілсона і сьогодні. Фото: Pinterest

Омар Еппс

Актор зіграв суперника доктора Хауса і завжди стривоженого лікаря-невролога Еріка Формана. Ще до початку зйомок "Доктора Хауса" Омар вже грав у медичній картині "Швидка допомога" у ролі доктора Денніса Гента.

Зокрема, за свою кар’єру Омар Еппс зіграв у таких картинах, як:

Воскресіння

Стрілка

Влада в нічному місті. Книга третя: Юність Кенена

Сьогодні американському акторові вже 50 років, він одружений зі співачкою Кейшою, яка народила йому двох доньок.

Омар Еппс у ролі Еріка Формана і зараз. Фото: Pinterest

Джессі Спенсер

Американський актор Джессі Спенсер зіграв красеня з відділу діагностики і найкращого хірурга лікарні на ім’я Роберт Чейз. Після закінчення зйомок Джессі Спенсер почав грати головну роль пожежника на ім’я Метью Кейсі в "Пожежниках Чикаго".

Також актор грав ролі у таких фільмах, як:

Поліція Чикаго

Медики Чикаго

У 2021 році актор вирішив піти з телебачення після 18 років роботи. Зараз йому 44 роки, він одружений з дослідницею Калі Вудрафф Карр і не має дітей.

Джессі Спенсер у ролі Роберта Чейза і сьогодня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка серіалу "Доктор Хаус" вразила своїм новим іміджем.

Раніше ми розповідали про те, де ще зіграв актор серіалу "Доктор Хаус" Г’ю Лорі.

Також ми повідомляли про те, що актор "Доктора Хауса" заручився зі своїм хлопцем.