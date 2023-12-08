Как изменились герои сериала Доктор Хаус за 19 лет — фото

"Доктор Хаус" — как изменилась жизнь актеров за 19 лет
Известный сериал "Доктор Хаус" впервые вышел на экраны еще в 2004 году, и за время своего показа получил более 80 миллионов просмотров и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. После премьеры медицинского телесериала его актеры получили немалую популярность.
Новини.LIVE рассказывает, как изменились актеры сериала "Доктор Хаус" за много лет.
Хью Лори
Британский актер сыграл роль уважаемого врача по имени Грегори Хаус, который много лет решал различные медицинские головоломки. После завершения проекта известный телеактер сыграл Тома Джеймса в "Вице-президенте" и злодея Ричарда Роупера в сериале "Ночной администратор".
Не так давно актер сыграл капитана космического корабля Райана Кларка в сериале НПО "Авеню 5", впрочем, поклонники никогда не забудут его роль в "Докторе Хаусе". Сейчас ему уже 64 года, он в браке с администратором Джо Грин, с которой воспитывает троих детей.
Роберт Шон Леонард
Американский актер сыграл в фильме "Доктор Хаус" врача-онколога по имени Джеймс Уилсон, который был лучшим другом доктора Хауса. После завершения проекта карьера Роберта Шона Леонарда не была столь стремительной. Он сыграл в таких проектах, как:
- Черный список
- Голубая кровь
- Хорошая жена
- Когда падают небеса
- Общество мертвых поэтов
Сейчас актеру уже 54 года, он в браке с Габриэллой Салик, с которой воспитывает двух дочерей.
Омар Эппс
Актер сыграл соперника доктора Хауса и всегда встревоженного врача-невролога Эрика Формана. Еще до начала съемок "Доктора Хауса" Омар уже играл в медицинской картине "Скорая помощь" в роли доктора Денниса Гента.
В частности, за свою карьеру Омар Эппс сыграл в таких картинах, как:
- Воскресение
- Стрелка
- Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кенена
Сегодня американскому актеру уже 50 лет, он женат на певице Кейше, которая родила ему двух дочерей.
Джесси Спенсер
Американский актер Джесси Спенсер сыграл красавца из отдела диагностики и лучшего хирурга больницы по имени Роберт Чейз. После окончания съемок Джесси Спенсер начал играть главную роль пожарного по имени Мэтью Кейси в "Пожарных Чикаго".
Также актер играл роли в таких фильмах, как:
- Чикагская полиция
- Медики Чикаго
В 2021 году актер решил уйти с телевидения после 18 лет работы. Сейчас ему 44 года, он женат на исследовательнице Кали Вудрафф Карр и не имеет детей.
Напомним, мы писали о том, что актриса сериала "Доктор Хаус" поразила своим новым имиджем.
Раньше мы рассказывали о том, где еще сыграл актер сериала "Доктор Хаус" Хью Лори.
Также мы сообщали о том, что актер "Доктора Хауса" обручился со своим парнем.
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