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"Доктор Хаус" — как изменилась жизнь актеров за 19 лет

8 декабря 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как изменились герои сериала Доктор Хаус за 19 лет — фото
Кадр из сериала "Доктор Хаус". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный сериал "Доктор Хаус" впервые вышел на экраны еще в 2004 году, и за время своего показа получил более 80 миллионов просмотров и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. После премьеры медицинского телесериала его актеры получили немалую популярность.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились актеры сериала "Доктор Хаус" за много лет.

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Хью Лори

Британский актер сыграл роль уважаемого врача по имени Грегори Хаус, который много лет решал различные медицинские головоломки. После завершения проекта известный телеактер сыграл Тома Джеймса в "Вице-президенте" и злодея Ричарда Роупера в сериале "Ночной администратор".

Не так давно актер сыграл капитана космического корабля Райана Кларка в сериале НПО "Авеню 5", впрочем, поклонники никогда не забудут его роль в "Докторе Хаусе". Сейчас ему уже 64 года, он в браке с администратором Джо Грин, с которой воспитывает троих детей.

Хью Лори
Хью Лори в роли доктора Хауса и сегодня. Фото: Pinterest

Роберт Шон Леонард

Американский актер сыграл в фильме "Доктор Хаус" врача-онколога по имени Джеймс Уилсон, который был лучшим другом доктора Хауса. После завершения проекта карьера Роберта Шона Леонарда не была столь стремительной. Он сыграл в таких проектах, как:

  • Черный список
  • Голубая кровь
  • Хорошая жена
  • Когда падают небеса
  • Общество мертвых поэтов

Сейчас актеру уже 54 года, он в браке с Габриэллой Салик, с которой воспитывает двух дочерей.

Роберт Шон Леонард
Роберт Шон Леонард в роли Джеймса Уилсона и сегодня. Фото: Pinterest

Омар Эппс

Актер сыграл соперника доктора Хауса и всегда встревоженного врача-невролога Эрика Формана. Еще до начала съемок "Доктора Хауса" Омар уже играл в медицинской картине "Скорая помощь" в роли доктора Денниса Гента.

В частности, за свою карьеру Омар Эппс сыграл в таких картинах, как:

  • Воскресение
  • Стрелка
  • Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кенена

Сегодня американскому актеру уже 50 лет, он женат на певице Кейше, которая родила ему двух дочерей.

Омар Эппс
Омар Эппс в роли Эрика Формана и сейчас. Фото: Pinterest

Джесси Спенсер

Американский актер Джесси Спенсер сыграл красавца из отдела диагностики и лучшего хирурга больницы по имени Роберт Чейз. После окончания съемок Джесси Спенсер начал играть главную роль пожарного по имени Мэтью Кейси в "Пожарных Чикаго".

Также актер играл роли в таких фильмах, как:

  • Чикагская полиция
  • Медики Чикаго

В 2021 году актер решил уйти с телевидения после 18 лет работы. Сейчас ему 44 года, он женат на исследовательнице Кали Вудрафф Карр и не имеет детей.

Джесси Спенсер
Джесси Спенсер в роли Роберта Чейза и сегодня. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что актриса сериала "Доктор Хаус" поразила своим новым имиджем.

Раньше мы рассказывали о том, где еще сыграл актер сериала "Доктор Хаус" Хью Лори.

Также мы сообщали о том, что актер "Доктора Хауса" обручился со своим парнем.

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