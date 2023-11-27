Зірка Будиночку на щастя Безрук залишається в Росії — що про це каже Дьомін

Українська акторка Галина Безрук на селфі. Фото: Instagram Галини Безрук

Український радіоведучий і блогер Слава Дьомін висловився про зірку серіалу "Будиночок на щастя" Галину Безрук. Зокрема, чоловік розповів про позицію відомої телезірки стосовно повномасштабної війни в Україні, де вона народилася.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Позиція Галини Безрук щодо війни в Україні

Відомий ведучий зазначив, що українська акторка народилася у Краматорську і побудувала гарну кар’єру в рідній країні. Втім, на початку вторгнення Галина Безрук залишилася на території Росії і жодного разу не підтримала Україну.

"Галина родом з Краматорська, вона зробила непогану кар’єру в Україні, а на початку повномасштабного вторгнення залишилася в Росії і жодного разу не підтримала свою Батьківщину. До зрадників ми звикли, але ми не звикли до цинізму, який вони іноді видають", — зазначив Слава Дьомін.

Ведучий Слава Дьомін про Галину Безрук. Фото: скриншот з YouTube

Не так давно акторка показала кадр з відомого українського телесеріалу "Останній москаль", де вона також грала, і зазначила, що це інші реалії. Втім, пізніше Галина поділилася фотографією, де її можна побачити на сцені російського театру.

Stories акторки Галини Безрук. Фото: скриншот з Instagram

Stories української акторки Галини Безрук. Фото: скриншот з Instagram

Stories відомої зірки Галини Безрук. Фото: скриншот з Instagram

"Днями Галюська виклала в Instagram відео з фільму "Останній москаль", де вона грала, і написала, що це інші реальності, потім репостнула фото з вінком і написала, що вінок це незмінний атрибут нашої історії. А потім вже виклала наступною фотографію з російського театру, де її прихистили і платять за мовчання", — також розповів український ведучий.

Назар Задніпровський про Галину Безрук

Не так давно про Галину Безрук висловився її колега з серіалу "Будиночок на щастя" Назар Задніпровський. Він розповів про те, як вона сидить в Росії, коли знищують її рідне місто Краматорськ. Назар зазначив, що він був кращої думки про свою колегу.

"Бог їй суддя. Тут її рідний Краматорськ бомблять, а вона виходить на червону доріжку кінофестивалю Михалкова. Я був про неї кращої думки. Я думав, її доля змусила. У мене була особиста розмова з нею. Сказала, що вона — акторка мюзик-холу, і для неї немає роботи у Києві. Вона там через роботу, а не через чоловіка навіть. Могла спокійно сюди доньку перевезти. Тут у неї мама. Людина перекреслюється", — зазначив Назар Задніпровський.

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