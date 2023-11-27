Звезда Будиночок на щастя Безрук остается в России — что об этом говорит Демин

Украинская актриса Галина Безрук на селфи. Фото: Instagram Галины Безрук

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин высказался о звезде сериала "Будиночок на щастя" Галину Безрук. В частности, мужчина рассказал о позиции известной телезвезды касательно полномасштабной войны в Украине, где она родилась.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Позиция Галины Безрук по поводу войны в Украине

Известный ведущий отметил, что украинская актриса родилась в Краматорске и построила хорошую карьеру в родной стране. Впрочем, в начале вторжения Галина Безрук осталась на территории России и ни разу не поддержала Украину.

"Галина родом из Краматорска, она сделала неплохую карьеру в Украине, а в начале полномасштабного вторжения осталась в России и ни разу не поддержала свою Родину. К предателям мы привыкли, но мы не привыкли к цинизму, который они иногда выдают", — отметил Слава Демин.

Ведущий Слава Демин о Галине Безрук. Фото: скриншот с YouTube

Не так давно актриса показала кадр из известного украинского телесериала "Последний москаль", где она играла, и отметила, что это другие реалии. Впрочем, позже Галина поделилась фотографией, где ее можно увидеть на сцене российского театра.

Stories актрисы Галины Безрук. Фото: скриншот из Instagram

Stories украинской актрисы Галины Безрук. Фото: скриншот из Instagram

Stories известной звезды Галины Безрук. Фото: скриншот из Instagram

"На днях Галюська выложила в Instagram видео из фильма "Последний москаль", где она играла, и написала, что это другие реалии, потом репостнула фото с венком и написала, что венок как неизменный атрибут нашей истории. А потом уже выложила следующую фотографию из российского театра, где ее приютили и платят за молчание", — также рассказал украинский ведущий.

Назар Заднепровский о Галине Безрук

Не так давно о Галине Безрук высказался ее коллега из сериала "Будиночок на щастя" Назар Заднепровский. Он рассказал о том, что она сидит в России, когда уничтожают ее родной город Краматорск. Назар отметил, что он был лучшего мнения о своей коллеге.

"Бог ей судья. Здесь ее родной Краматорск бомбят, а она выходит на красную дорожку кинофестиваля Михалкова. Я был о ней лучшего мнения. Я думал, ее судьба заставила. У меня был личный разговор с ней. Сказала, что она — актриса мюзик-холла, и для нее нет работы в Киеве. Она там из-за работы, а не из-за мужа даже. Могла спокойно сюда дочь перевезти. Здесь у нее мама. Человек перечеркивается", — отметил Назар Заднепровский.

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