Дорофєєва зустрілася з військовими в Донецькій області — фото
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) з командою відвідала наших військових на Донецькому напрямку. Вони привезли захисникам та захисницям другу партію дронів.
Про це 33-річна співачка розповіла у своїх соцмережах.
Дорофєєва в Донецькій області
Військові розповіли, що перша партія дронів, на які збирала співачка, вже знищила чимало ворожої техніки. Тепер захисники залучать на боротьбу з окупантами 35 дронів. Загалом вдалося придбати 91 дрон на суму у 2 млн гривень.
Втім, за словами Наді, така кількість закриває потреби лише на тиждень. Дорофєєва закликала всіх і надалі бути корисними та активно донатити.
"Побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись із нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай чим можеш", — розповіла Надя.
Також співачка зазначила, що незабаром оголосить про новий збір, кошти з якого, вочевидь, також підуть на придбання дронів для наших військових.
Нагадаємо, раніше ми писали, як Дорофєєва провела мінівідпустку разом із чоловіком у Карпатах. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Дорофєєва бавиться із сином Міші Кацуріна.
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