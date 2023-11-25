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Дорофєєва зустрілася з військовими в Донецькій області — фото

25 листопада 2023 20:38
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Стас Кожушко
Редактор
Дорофєєва зустрілася з військовими в Донецькій області — фото
Співачка Надя Дорофєєва з військовими. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) з командою відвідала наших військових на Донецькому напрямку. Вони привезли захисникам та захисницям другу партію дронів. 

Про це 33-річна співачка розповіла у своїх соцмережах

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Військові розповіли, що перша партія дронів, на які збирала співачка, вже знищила чимало ворожої техніки. Тепер захисники залучать на боротьбу з окупантами 35 дронів. Загалом вдалося придбати 91 дрон на суму у 2 млн гривень.

Втім, за словами Наді, така кількість закриває потреби лише на тиждень. Дорофєєва закликала  всіх і надалі бути корисними та активно донатити.

"Побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись із нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай чим можеш", — розповіла Надя. 

Дорофєєва
Надя Дорофєєва в Донецькій області з дронами. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Дорофєєва
Надя Дорофєєва в Донецькій області. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Також співачка зазначила, що незабаром оголосить про новий збір, кошти з якого, вочевидь, також підуть на придбання дронів для наших військових. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Дорофєєва провела мінівідпустку разом із чоловіком у Карпатах. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Дорофєєва бавиться із сином Міші Кацуріна.

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