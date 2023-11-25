Дорофєєва зустрілася з військовими в Донецькій області — фото

Співачка Надя Дорофєєва з військовими. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) з командою відвідала наших військових на Донецькому напрямку. Вони привезли захисникам та захисницям другу партію дронів.

Про це 33-річна співачка розповіла у своїх соцмережах.

Читайте також:

Дорофєєва в Донецькій області

Військові розповіли, що перша партія дронів, на які збирала співачка, вже знищила чимало ворожої техніки. Тепер захисники залучать на боротьбу з окупантами 35 дронів. Загалом вдалося придбати 91 дрон на суму у 2 млн гривень.

Втім, за словами Наді, така кількість закриває потреби лише на тиждень. Дорофєєва закликала всіх і надалі бути корисними та активно донатити.

"Побувавши сьогодні на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись із нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай чим можеш", — розповіла Надя.

Надя Дорофєєва в Донецькій області з дронами. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в Донецькій області. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Також співачка зазначила, що незабаром оголосить про новий збір, кошти з якого, вочевидь, також підуть на придбання дронів для наших військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Дорофєєва провела мінівідпустку разом із чоловіком у Карпатах. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Дорофєєва бавиться із сином Міші Кацуріна.