Дорофеева встретилась с военными в Донецкой области — фото

Певица Надя Дорофеева с военными. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) с командой посетила наших военных на Донецком направлении. Они привезли защитникам и защитницам вторую партию дронов.

Об этом 33-летняя певица рассказала в своих соцсетях.

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Военные рассказали, что первая партия дронов, на которые собирала певица, уже уничтожила немало вражеской техники. Теперь защитники привлекут на борьбу с оккупантами 35 дронов. Всего удалось приобрести 91 дрон на сумму в 2 млн гривен.

Впрочем, по словам Нади, такое количество закрывает потребности всего на неделю. Дорофеева призвала всех и в дальнейшем быть полезными и активно донатить.

"Побывав сегодня в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен испытать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и покой. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай чем можешь", — рассказала Надя.

Надя Дорофеева в Донецкой области с дронами. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в Донецкой области. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Также певица отметила, что вскоре объявит о новом сборе, средства с которого, очевидно, также пойдут на приобретение дронов для наших военных.

Напомним, ранее мы писали, как Дорофеева провела мини отпуск вместе с мужем в Карпатах. Напомним, ранее мы рассказывали, как Дорофеева играет с сыном Миши Кацурина.