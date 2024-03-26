Доросла дівчинка — Надя Дорофєєва підкорила українців відвертою фотосесією без білизни

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Відома українська співачка, екссолістка групи "Врємя і Стєкло" Надя Дорофєєва поділилася думками про своє здоров'я. Зірка мала певні проблеми із гормональним фоном, який суттєво впливав на її якість життя.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Співачка зізналася, що вже протягом шести років приймає гормональний препарат, який допомагає її організму тримати на нормі тиреотропний гормон (ТТГ).

Деякий час зірка почувала себе чудово на цьому препараті, однак останні три роки її переслідує постійна втома, апатія та поганий настрій.

Артистка зізналася, що просто змушувала себе працювати та постійно шукала причину свого поганого самопочуття.

"Щодня я боролась і вважала себе чи то лінивою, чи то апатичною, чи то депресивною, чи то просто людиною, яка постійно не може виспатися. Щодня я по черзі викреслювала ці варіанти, адже усвідомлювала, що все з цього переліку точно не про мене", — поділилася Дорофєєва.

На черговому візиті до лікаря, співачці призначили вищу дозу ліків і непомітно для себе, вона стала почувати себе набагато краще.

Буквально через місяць прийому нового дозування, Дорофєєва стала значно бадьорішою та її тиреотропний гормон (ТТГ) прийшов у норму.

Виконавиця дивується тому, що раніше не розуміла, який суттєвий вплив на наш організм має гормональний фон.

"Я не знала, що ТТГ так впливає абсолютно на все. Я, доросла дівчинка, цього не знала. А точніше я просто не звертала на це уваги, яку насправді повинна була звернути", — додала артистка.

Нагадаємо, на благодійному виступі у Дніпрі Наді Дорофєєвій вдалося зібрати 13 млн гривень. Також співачка показала себе у перший день війни та розповіла про те, у якому стані виїжджала з Києва.