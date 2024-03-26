Взрослая девочка — Надя Дорофеева покорила украинцев откровенной фотосессией без белья

Украинская певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Известная украинская певица, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась мыслями о своем здоровье. Звезда имела определенные проблемы с гормональным фоном, который оказывал существенное влияние на ее качество жизни.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Певица призналась, что уже в течение шести лет принимает гормональный препарат Эутирокс, который помогает ее организму держать в норме тиреотропный гормон (ТТГ).

Некоторое время звезда чувствовала себя отлично на этом препарате, однако последние три года ее преследует постоянная усталость, апатия и плохое настроение.

Артистка призналась, что просто заставляла себя работать и постоянно искала причину своего плохого самочувствия.

"Каждый день я боролась и считала себя то ли ленивой, то ли апатичной, то ли депрессивной, то ли просто человеком, который постоянно не может выспаться. Каждый день я по очереди вычеркивала эти варианты, ведь осознавала, что все из этого перечня точно не про меня", — поделилась Дорофеева.

На очередном визите к врачу, певице увеличили дозу Эутирокса и незаметно для себя, она стала чувствовать себя гораздо лучше.

Буквально через месяц приема новой дозировки, Дорофеева стала гораздо бодрее и ее тиреотропный гормон (ТТГ) пришел в норму.

Исполнительница удивляется тому, что раньше не понимала, какое существенное влияние на наш организм оказывает гормональный фон.

"Я не знала, что ТТГ так влияет абсолютно на все. Я, взрослая девочка, этого не знала. А точнее я просто не обращала на это внимания, которое действительно должна была обратить", — добавила артистка.

Напомним, на благотворительном выступлении в Днепре Наде Дорофеевой удалось собрать 13 млн гривен. Также певица показала себя в первый день войны и рассказала о том, в каком состоянии уезжала из Киева.