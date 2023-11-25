Довгоочікуване возз'єднання — Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною
Репер Каньє Вест та Б'янка Ченсорі відвідали вечірку в Дубаї на тлі чуток про те, що вони взяли паузу у стосунках. Подружжя було помічено гостями, які опублікували світлини.
Про це пише Daily Mail.
Репер весело провів час у Дубаї
Протягом вечора Каньє з дружиною спілкувалися з друзями, спостерігали за танцювальними виступами та не відходили один від одного. Б'янка була одягнена в сріблясте бра, коротку білу спідницю і мюлі з пір'ям, а Каньє, як завжди, вибрав total black.
Кілька тижнів тому Каньє, який працює над записом нового альбому в Саудівській Аравії, вирушив у подорож до Дубаї з дочкою Норт. А Б'янка тим часом літала до рідної Австралії, де відпочивала у компанії давніх друзів. Вони нібито "нарешті достукалися до неї", попередивши про "спосіб контролю" чоловіка над нею. Пізніше з'явилися чутки, що подружжя взяло паузу у стосунках і з середини жовтня проводило час окремо один від одного.
Побоювання за Б'янку не тільки у її близьких, а й у громадськості почали з'являтися цього літа, після того, як в мережі почали поширюватися фотографії, на яких вона гуляє Італією разом з Каньє в дивних і дуже відвертих образах.
Нагадаємо, нова дружина Каньє Веста дослухалась до своїх друзів та втекла від репера на батьківщину.
Раніше Каньє Вест та його епатажна дружина взяли паузу у стосунках.
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