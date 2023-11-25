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Довгоочікуване возз'єднання — Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною

25 листопада 2023 13:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Довгоочікуване возз'єднання — Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною
Дружина Каньє Веста Б’янка Ченсорі з репером. Фото: instagram.com/hollywoodunlocked/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер Каньє Вест та Б'янка Ченсорі відвідали вечірку в Дубаї на тлі чуток про те, що вони взяли паузу у стосунках. Подружжя було помічено гостями, які опублікували світлини.

Про це пише Daily Mail.

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Протягом вечора Каньє з дружиною спілкувалися з друзями, спостерігали за танцювальними виступами та не відходили один від одного. Б'янка була одягнена в сріблясте бра, коротку білу спідницю і мюлі з пір'ям, а Каньє, як завжди, вибрав total black.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кілька тижнів тому Каньє, який працює над записом нового альбому в Саудівській Аравії, вирушив у подорож до Дубаї з дочкою Норт. А Б'янка тим часом літала до рідної Австралії, де відпочивала у компанії давніх друзів. Вони нібито "нарешті достукалися до неї", попередивши про "спосіб контролю" чоловіка над нею. Пізніше з'явилися чутки, що подружжя взяло паузу у стосунках і з середини жовтня проводило час окремо один від одного.

Побоювання за Б'янку не тільки у її близьких, а й у громадськості почали з'являтися цього літа, після того, як в мережі почали поширюватися фотографії, на яких вона гуляє Італією разом з Каньє в дивних і дуже відвертих образах.

Нагадаємо, нова дружина Каньє Веста дослухалась до своїх друзів та втекла від репера на батьківщину.

Раніше Каньє Вест та його епатажна дружина взяли паузу у стосунках.

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