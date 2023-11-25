Долгожданное воссоединение — Канье Веста подловили на вечеринке с эпатажной женой

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори с рэпером. Фото: instagram.com/hollywoodunlocked/

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Ченсори посетили вечеринку в Дубае на фоне слухов о том, что они взяли паузу в отношениях. Супруги были замечены гостями, которые опубликовали фотографии.

Об этом пишет Daily Mail.

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В течение вечера Канье с женой общались с друзьями, наблюдали за танцевальными выступлениями и не отходили друг от друга. Бьянка была одета в серебристое бра, короткую белую юбку и мюли с перьями, а Канье, как всегда, выбрал total black.

Несколько недель назад Канье, работающий над записью нового альбома в Саудовской Аравии, отправился в путешествие в Дубай с дочерью Норт. А Бьянка тем временем летала в родную Австралию, где отдыхала в компании старых друзей. Они якобы "наконец-то достучались до нее", предупредив о "способе контроля" супруга над ней. Позже появились слухи, что супруги взяли паузу в отношениях и с середины октября проводили время отдельно друг от друга.

Опасения за Бьянку не только у ее близких, но и у общественности начали появляться этим летом, после того, как в сети начали распространяться фотографии, на которых она гуляет по Италии вместе с Канье в странных и очень откровенных образах.

Напомним, новая жена Канье Уэста прислушалась к своим друзьям и сбежала от рэпера на родину.

Ранее Канье Уэст и его эпатажная жена взяли паузу в отношениях.