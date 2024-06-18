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Дружина Енріке Іглесіаса показала рідкісне фото співака з їхніми дітьми

18 червня 2024 12:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дружина Енріке Іглесіаса показала рідкісне фото співака з їхніми дітьми
Співак Енірке Іглесіас. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Тенісистка Анна Курнікова опублікувала фотографії з Енріке Іглесіасом та дітьми на честь Дня батька. До цього вона публікувала фото у травні 2022 року.

Фото з'явились у Instagram тенісистки.

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На першому кадрі Енріке Іглесіас разом із шестирічним сином Ніколасом позують біля літака, на другому знімку співака обіймає за шию його чотирирічна дочка Маша, а на третій фотографії поряд із ним шестирічна Люсі. Курнікова підписала фото просто: "З Днем батька мого чоловіка, Енріке Іглесіаса! І всіх тат!".

 

Співак Енірке Іглесіас з сином
Співак Енірке Іглесіас з сином. Фото: instagram.com/annakournikova/

 

Співак Енірке Іглесіас з дочкою
Співак Енірке Іглесіас з дочкою. Фото: instagram.com/annakournikova/

 

Співак Енірке Іглесіас з дочкою
Співак Енірке Іглесіас з дочкою. Фото: instagram.com/annakournikova/

 

Анна Курнікова та Енріке Іглесіас познайомилися понад 20 років тому на зйомках кліпу Escape, у якому вона виконала роль дівчини співака. З того часу вони разом, але рідко з'являються на публіці та ведуть закритий спосіб життя. Минулого року випадково стало відомо, що вони одружилися: про це розповів брат Енріке Іглесіаса Хуліо Іглесіас молодший. Пара виховує трьох дітей: сина Ніколаса та дочок Люсі та Машу.

Раніше 49-річного Енріке Іглесіаса критикували за те, що він дозволяє собі цілуватися на сцені з шанувальницями. Сам співак стверджує, що кохана не проти.

Енріке Іглесіас
День батька
закордонні зірки
зіркова пара

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