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Супруга Энрике Иглесиаса показала редкое фото певца с их детьми

18 июня 2024 12:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Жена Энрике Иглесиаса показала редкое фото певца с их детьми
Певец Энирке Иглесиас. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Теннисистка Анна Курникова опубликовала фотографии с Энрике Иглесиасом и детьми в честь Дня отца. До этого она публиковала фотографии в мае 2022 года.

Фото появились у Instagram теннисистки.

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На первом кадре Энрике Иглесиас вместе с шестилетним сыном Николасом позируют у самолета, на втором снимке певца обнимает за шею его четырехлетняя дочь Маша, а на третьей фотографии рядом с ним шестилетняя Люси. Курникова подписала фото просто: "С Днем отца моего супруга, Энрике Иглесиаса! И всех пап!".

 

Певец Энирке Иглесиас с сыном
Певец Энирке Иглесиас с сыном. Фото: instagram.com/annakournikova/

 

Певец Энирке Иглесиас с дочерью
Певец Энирке Иглесиас с дочерью. Фото: instagram.com/annakournikova/

 

Певец Энирке Иглесиас с дочерью
Певец Энирке Иглесиас с дочерью. Фото: instagram.com/annakournikova/

 

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились более 20 лет назад на съемках клипа Escape, в котором она исполнила роль девушки певца. С этого времени они вместе, но редко появляются на публике и ведут закрытый образ жизни. В прошлом году случайно стало известно, что они поженились: об этом рассказал брат Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший. Пара воспитывает троих детей: сына Николаса и дочерей Люси и Машу.

Ранее 49-летнего Энрике Иглесиаса критиковали за то, что он позволяет себе целоваться на сцене с поклонницами. Сам певец утверждает, что возлюбленная не против.

Энрике Иглесиас
День отца
зарубежные звезды
звездная пара

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