Жена Энрике Иглесиаса показала редкое фото певца с их детьми

Певец Энирке Иглесиас. Фото: Reuters

Теннисистка Анна Курникова опубликовала фотографии с Энрике Иглесиасом и детьми в честь Дня отца. До этого она публиковала фотографии в мае 2022 года.

Фото появились у Instagram теннисистки.

Читайте также:

Энрике Иглесис умилил нежными фото с детьми

На первом кадре Энрике Иглесиас вместе с шестилетним сыном Николасом позируют у самолета, на втором снимке певца обнимает за шею его четырехлетняя дочь Маша, а на третьей фотографии рядом с ним шестилетняя Люси. Курникова подписала фото просто: "С Днем отца моего супруга, Энрике Иглесиаса! И всех пап!".

Певец Энирке Иглесиас с сыном. Фото: instagram.com/annakournikova/

Певец Энирке Иглесиас с дочерью. Фото: instagram.com/annakournikova/

Певец Энирке Иглесиас с дочерью. Фото: instagram.com/annakournikova/

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились более 20 лет назад на съемках клипа Escape, в котором она исполнила роль девушки певца. С этого времени они вместе, но редко появляются на публике и ведут закрытый образ жизни. В прошлом году случайно стало известно, что они поженились: об этом рассказал брат Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший. Пара воспитывает троих детей: сына Николаса и дочерей Люси и Машу.

Ранее 49-летнего Энрике Иглесиаса критиковали за то, что он позволяет себе целоваться на сцене с поклонницами. Сам певец утверждает, что возлюбленная не против.