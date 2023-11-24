Дружина хворого Брюса Вілліса замилувала ніжною світлиною з чоловіком

Брюс Вілліс з дружиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина актора Брюса Вілліса показала його в оточені родиною. Жінка опублікувала зворушливий знімок, опублікований на День подяки.

Емма Гемінг запостила світлину на своїй сторінці в Instagram.

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Брюс Вілліс в оточенні родині

На фото актора оточують п'ять дочок - 11-річна Мейбл і дев'ятирічна Евелін, яких він має від Емми Хеммінг, а також 35-річна Румер, 32-річна Скаут і 29-річна Таллула від першої дружини Демі Мур. Усі його діти, бойфренди старших дочок та обидві дружини зображені з ним на знімку.

Брюс Вілліс, оточений родиною. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

У той час, коли був зроблений знімок, Румер була вагітна дочкою Луеттою, яку вона народила у квітні.

"Я вдячна, що пізнала таке кохання", — підписала Емма фото.

Лише за три дні до цього Румер зворушливо опублікувала фото, коли була маленькою дівчинкою на руках у Брюса, і написала: "Сьогодні дуже сумую за татом".

Гленн Гордон Керон, який створив зірковий ситком Брюса 1980-х років "Місячне сяйво", поділився враженнями від відвідин кінозірки під час його хвороби.

"Я відчуваю, що в перші три хвилини він дізнається, хто я. Він не говіркий; він був активним читачем — він не хотів, щоб хтось про це знав — і зараз він не читає", — говорить друг актора.

Гленн, який також створив шоу "Медіум", розповів: "Усі мовні навички йому більше недоступні, але він усе ще Брюс".

Він додав: "Коли ти з ним, ти знаєш, що він Брюс, і ти вдячний, що він там, але радість життя зникла".

Минулого року Брюс пішов із шоу-бізнесу через боротьбу з мозковою афазією, яка спричиняє погіршення мовних здібностей пацієнта.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса жорстко прокоментувала галас щодо смерті Меттью Перрі.

Раніше дружина Брюса Вілліса привітала його з кіноювілеєм.