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Жена больного Брюса Уиллиса растрогала нежной фотографией с мужем

24 ноября 2023 12:49
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жена больного Брюса Уиллиса восхищала нежной фотографией с мужем
Брюс Уиллис с женой. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Жена актера Брюса Уиллиса показала его в окруженные семьей. Женщина опубликовала трогательный снимок, опубликованный в День благодарения.

Эмма Хеминг запостила фотографию на своей странице в Instagram.

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Брюс Уиллис в окружении семьи

На фото актера окружают пять дочерей — 11-летняя Мэйбл и девятилетняя Эвелин, которых он воспитывает от Эммы Хемминг, а также 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула от первой жены Деми Мур. Все его дети, бойфренды старших дочерей и обе супруги изображены с ним на снимке.

 

Брюс Уиллис, окруженный семьей. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

В то время, когда был сделан снимок, Румер была беременна дочерью Луэттой, которую она родила в апреле.

"Я благодарна, что познала такую любовь", — подписала Эмма фото.

Только за три дня до этого Румер трогательно опубликовала фото, когда была маленькой девочкой на руках у Брюса, и написала: "Сегодня очень скучаю по папе".

Гленн Гордон Керон, создавший звездный ситком Брюса 1980-х годов "Агенство лунный свет", поделился впечатлениями от посещения кинозвезды во время его болезни.

"Я чувствую, что в первые три минуты он узнает, кто я. Он не разговорчив; он был активным читателем — он не хотел, чтобы кто-то об этом знал — и сейчас он не читает", — говорит друг актера.

Гленн, также создатель шоу "Медиум", рассказал: "Все языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс".

Он добавил: "Когда ты с ним, ты знаешь, что он Брюс, и ты благодарен за то, что он там, но радость жизни исчезла".

В прошлом году Брюс ушел из шоу-бизнеса из-за борьбы с мозговой афазией, что приводит к ухудшению языковых способностей пациента.

Напомним, жена Брюса Уиллиса жестко прокомментировала шумиху по поводу смерти Мэттью Перри.

Ранее жена Брюса Уиллиса поздравила его с киноюбилеем.

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