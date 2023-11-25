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Дружина Тімура Мірошниченка показала прийомного сина після операції

25 листопада 2023 15:04
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Тімура Мірошниченка показала прийомного сина після операції
Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Прийомному сину ведучого Тімура Мірошниченка, Марселю, зробили операцію. Хлопчик перебуває з мамаю, Інною Мірошниченко у лікарні.

Про це дружина шоумена розповіла у соціальній мережі.

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Інна Мірошниченко показала кілька кадрів перед операцією. Інна розповіла, що як і багато інших мам, плакала, коли хлопчику робили операцію. На відео Інна Мірошниченко разом з Марселем лежить на лікарняному ліжку, цілує його і обіймає. Маленький Марсель має катетер у руці.

 

"Прийшов до тями. Дякую всім за підтримку. Це була планова операція з найкращими лікарями у світі. У Марселя попереду ще кілька. Перша минула успішно. Я взагалі не хвилювалася. Хейтери скажуть: бо усиновлений. А я скажу: бо розумію, що це кроки до повноцінного життя нашого сина. І що нарешті він пройде це не сам. Розплакалась лише раз. Від сили духу іншим мам, які годинами ридають під операційними. Але щойно дитина відкриває очі, мама спокійна і усміхнена. Бо "все буде добре, сонечко! Мама поруч". Ця суперсила вдавати спокій і рівновагу, коли щойно тебе всю трясло…Це про мам. В цей момент я розплакалась від щастя, що Марсель теж це почує і відчує!", — розповіла Мірошниченко.

Тімур та Інна Мірошниченки розповідали, що у Марсель народився з дефектом передньої черевної стінки, через що його після народження одразу прооперували. У Марселя також викривлена грудна клітина, травми головного мозку, грижа, проблеми з очима.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка зізналася, чому не народила дитину, а вдалася до всиновлення.

Раніше дружина Мірошниченка жорстко відповіла на критику про усиновлення дитини.

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