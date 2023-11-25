Жена Тимура Мирошниченко показала приемного сына после операции

Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Приемному сыну ведущего Тимура Мирошниченко, Марселю, сделали операцию. Мальчик находится с мамой, Инной Мирошниченко в больнице.

Об этом жена шоумена рассказала в социальной сети.

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Сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

Инна Мирошниченко показала несколько кадров перед операцией. Инна рассказала, что как и многие другие мамы, плакала, когда мальчику делали операцию. На видео Инна Мирошниченко вместе с Марселем лежит на больничной койке, целует его и обнимает. Маленький Марсель имеет катетер в руке.

"Пришел в сознание. Спасибо всем за поддержку. Это была плановая операция с лучшими врачами в мире. У Марселя впереди еще несколько. Первая прошла успешно. Я вообще не волновалась. Хейтеры скажут: потому что усыновлен. А я скажу: понимаю, что это шаги к полноценной жизни нашего сына. И что наконец-то он пройдет это не один. Расплакалась лишь раз. От силы духа другим мам, которые часами рыдают под операционными. Но как только ребенок открывает глаза, мама спокойная и улыбчивая! Ибо "все будет хорошо, солнышко! Мама рядом". Это суперсила притворяться спокойствием и равновесием, когда только тебя всю трясло…Это о мамах. В этот момент я расплакалась от счастья, что Марсель тоже это услышит и почувствует!", — рассказала Мирошниченко.

Тимур и Инна Мирошниченко рассказывали, что Марсель родился с дефектом передней брюшной стенки, из-за чего его после рождения сразу прооперировали. У Марселя тскривленна грудная клетка, травмы головного мозга, грыжа, проблемы с глазами.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко призналась, почему не родила ребенка, а прибегла к усыновлению.

Ранее жена Мирошниченко жестко ответила на критику об усыновлении ребенка.