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Друзі Шакіри хвилюються за її роман із зіркою "Емілі в Парижі"

4 квітня 2024 14:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Друзі Шакіри хвилюються за її роман із зіркою "Емілі в Парижі"
Співачка Шакіра з актором Люсьєном Лавісконтом. Фото: instagram.com/shakira/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Друзі Шакіри турбуються за неї на тлі нового роману із зіркою серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєна Лавісконта. За словами інсайдерів, актор зустрічається зі співачкою лише заради популярності.

Про це пише Daily Mail.

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Чутки про їхній роман з'явилися після того, як актор знявся в одному з нових кліпів, а пізніше їх помітили разом за вечерею. Інсайдери підтвердили чутки про те, що Шакіра дійсно зустрічається з актором, але зазначили, що поки що вони "не сильно захоплені". Незважаючи на це, близькі співачки бояться, що він розіб'є їй серце.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Шакіра відчайдушно намагається закохатися, але її друзі стурбовані тим, що Люсьєн потихеньку піднімається кар'єрними сходами, зустрічаючись з жінками, які були менш знамениті, ніж Шакіра. Жінки, з якими він був, дуже різні. Тепер він зустрічається з Шакірою — і вона хоче кохання. Але її друзі побоюються, що просто хоче, щоб люди знали його ім'я, а вона може це забезпечити", — говорить інсайдер.

Близькі Шакіри також зазначають, що вона поки не забула свого колишнього коханого Жерара Піке, з яким зі скандалом розлучилася після того, як у нього з'явилася схожа на неї коханка. Після розриву Шакіра часто публічно говорила про стосунки з Піке і наголошувала, що вона хотіла сім'ю на все життя і була дуже розчарована зрадою коханого. Шакіра навіть планувала випустити документальний фільм про життя "після Жерара Піке". Шанувальники співачки при цьому вважають, що вона надто зациклилася на Піке і їй час залишити його в минулому.

Раніше співачці часто приписували романи з різними чоловіками, проте підтвердження цих чуток не знайшли.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим пожертвувала Шакіра у шлюбі з Піке. А Шакіра похизувалась розкішною фігурою на обкладинці журналу.

Шакіра
закордонні зірки
зіркова пара
"Емілі в Парижі"

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