Друзі Шакіри хвилюються за її роман із зіркою "Емілі в Парижі"

Співачка Шакіра з актором Люсьєном Лавісконтом. Фото: instagram.com/shakira/

Друзі Шакіри турбуються за неї на тлі нового роману із зіркою серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєна Лавісконта. За словами інсайдерів, актор зустрічається зі співачкою лише заради популярності.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Друзі Шакіри хвилюються через її нового обранця

Чутки про їхній роман з'явилися після того, як актор знявся в одному з нових кліпів, а пізніше їх помітили разом за вечерею. Інсайдери підтвердили чутки про те, що Шакіра дійсно зустрічається з актором, але зазначили, що поки що вони "не сильно захоплені". Незважаючи на це, близькі співачки бояться, що він розіб'є їй серце.

"Шакіра відчайдушно намагається закохатися, але її друзі стурбовані тим, що Люсьєн потихеньку піднімається кар'єрними сходами, зустрічаючись з жінками, які були менш знамениті, ніж Шакіра. Жінки, з якими він був, дуже різні. Тепер він зустрічається з Шакірою — і вона хоче кохання. Але її друзі побоюються, що просто хоче, щоб люди знали його ім'я, а вона може це забезпечити", — говорить інсайдер.

Близькі Шакіри також зазначають, що вона поки не забула свого колишнього коханого Жерара Піке, з яким зі скандалом розлучилася після того, як у нього з'явилася схожа на неї коханка. Після розриву Шакіра часто публічно говорила про стосунки з Піке і наголошувала, що вона хотіла сім'ю на все життя і була дуже розчарована зрадою коханого. Шакіра навіть планувала випустити документальний фільм про життя "після Жерара Піке". Шанувальники співачки при цьому вважають, що вона надто зациклилася на Піке і їй час залишити його в минулому.

Раніше співачці часто приписували романи з різними чоловіками, проте підтвердження цих чуток не знайшли.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим пожертвувала Шакіра у шлюбі з Піке. А Шакіра похизувалась розкішною фігурою на обкладинці журналу.