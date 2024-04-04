Друзья Шакиры волнуются за ее роман со звездой "Эмили в Париже"

Певица Шакира с актером Люсьеном Лависконтом. Фото: instagram.com/shakira/

Друзья Шакиры беспокоятся о ней на фоне нового романа со звездой сериала "Эмили в Париже" Люсьеном Лависконтом. По словам инсайдеров, актер встречается с певицей только ради популярности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Слухи о романе появились после того, как актер снялся в одном из новых клипов артиски, а позже их заметили вместе за ужином. Инсайдеры подтвердили слухи о том, что Шакира действительно встречается с актером, но отметили, что пока они "не сильно увлечены". Несмотря на это, близкие певицы боятся, что он разобьет ей сердце.

"Шакира отчаянно пытается влюбиться, но ее друзья обеспокоены тем, что Люсьен потихоньку поднимается по карьерной лестнице, встречаясь с женщинами, которые были менее знамениты, чем Шакира. Женщины, с которыми он был, очень разные. Теперь он встречается с Шакирой — и она хочет любви. Но ее друзья опасаются, что просто хочет, чтобы люди знали его имя, а она может это обеспечить", — говорит инсайдер.

Близкие Шакиры также отмечают, что она пока не забыла своего бывшего любимого Жерара Пике, с которым со скандалом развелась после того, как у него появилась похожая на нее любовница. После разрыва Шакира часто публично говорила об отношениях с Пике и отмечала, что она хотела семью на всю жизнь и была очень разочарована предательством любимого. Шакира даже планировала выпустить документальный фильм о жизни "после Жерара Пике". Поклонники певицы при этом считают, что она слишком зациклилась на Пике и ей пора оставить его в прошлом.

Раньше певице часто приписывали романы с разными мужчинами, однако подтверждения этих слухов не нашли.

Напомним, ранее мы писали, чем пожертвовала Шакира в браке с Пике. А Шакира похвасталась роскошной фигурой на обложке журнала.