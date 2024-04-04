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Друзья Шакиры волнуются о ее романе со звездой "Эмили в Париже"

4 апреля 2024 14:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Друзья Шакиры волнуются за ее роман со звездой "Эмили в Париже"
Певица Шакира с актером Люсьеном Лависконтом. Фото: instagram.com/shakira/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Друзья Шакиры беспокоятся о ней на фоне нового романа со звездой сериала "Эмили в Париже" Люсьеном Лависконтом. По словам инсайдеров, актер встречается с певицей только ради популярности.

Об этом пишет Daily Mail.

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Слухи о романе появились после того, как актер снялся в одном из новых клипов артиски, а позже их заметили вместе за ужином. Инсайдеры подтвердили слухи о том, что Шакира действительно встречается с актером, но отметили, что пока они "не сильно увлечены". Несмотря на это, близкие певицы боятся, что он разобьет ей сердце.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Шакира отчаянно пытается влюбиться, но ее друзья обеспокоены тем, что Люсьен потихоньку поднимается по карьерной лестнице, встречаясь с женщинами, которые были менее знамениты, чем Шакира. Женщины, с которыми он был, очень разные. Теперь он встречается с Шакирой — и она хочет любви. Но ее друзья опасаются, что просто хочет, чтобы люди знали его имя, а она может это обеспечить", — говорит инсайдер.

Близкие Шакиры также отмечают, что она пока не забыла своего бывшего любимого Жерара Пике, с которым со скандалом развелась после того, как у него появилась похожая на нее любовница. После разрыва Шакира часто публично говорила об отношениях с Пике и отмечала, что она хотела семью на всю жизнь и была очень разочарована предательством любимого. Шакира даже планировала выпустить документальный фильм о жизни "после Жерара Пике". Поклонники певицы при этом считают, что она слишком зациклилась на Пике и ей пора оставить его в прошлом.

Раньше певице часто приписывали романы с разными мужчинами, однако подтверждения этих слухов не нашли.

Напомним, ранее мы писали, чем пожертвовала Шакира в браке с Пике. А Шакира похвасталась роскошной фигурой на обложке журнала.

Шакира
зарубежные звезды
звездная пара
"Эмили в Париже"

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