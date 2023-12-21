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Дві найбільших компанії з виробництва фільмів об'єднаються — деталі перемовин

21 грудня 2023 08:10
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Дві найбільших компанії з виробництва фільмів об'єднаються — деталі перемовин
Логотип Paramount. Фото: REUTERS/Dado Ruvi
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Генеральний директор Warner Bros Discovery Девід Заслав зустрівся з генеральним директором Paramount Global Бобом Бакішем, щоб обговорити потенційну угоду між двома компаніями. Подейкують, що компанії хочуть об'єднатися в одну та працювати разом. 

Про це повідомляє Reuters

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Що відомо про переговори між компаніями

Як відомо, очільники компаній провели переговори, щодо об'єднання та співпраці. Їхня зустріч тривала декілька годин. Окрім того, Девід Заслав також говорив про угоду з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount.

"Поки незрозуміло, чи Warner Bros купить Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc (NAI). Мабуть, розглядаються обидва варіанти", — йдеться у матеріалі. 

Водночас ЗМІ заявляють, що переговори компаній перебувають на ранній стадії, і можуть закінчитись й без спільних угод. 

У середу ЗМІ повідомляли, що Paramount веде переговори про продаж своєї мережі Black Entertainment Television групі інвесторів. Загалом, того ж дня акції Warner Bros впали приблизно на 6%, тоді як акції Paramount 2%.

Нагадаємо, що документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів у Великій Британії. А також посів шосте місце у США.

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