Дві найбільших компанії з виробництва фільмів об'єднаються — деталі перемовин
Генеральний директор Warner Bros Discovery Девід Заслав зустрівся з генеральним директором Paramount Global Бобом Бакішем, щоб обговорити потенційну угоду між двома компаніями. Подейкують, що компанії хочуть об'єднатися в одну та працювати разом.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про переговори між компаніями
Як відомо, очільники компаній провели переговори, щодо об'єднання та співпраці. Їхня зустріч тривала декілька годин. Окрім того, Девід Заслав також говорив про угоду з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount.
"Поки незрозуміло, чи Warner Bros купить Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc (NAI). Мабуть, розглядаються обидва варіанти", — йдеться у матеріалі.
Водночас ЗМІ заявляють, що переговори компаній перебувають на ранній стадії, і можуть закінчитись й без спільних угод.
У середу ЗМІ повідомляли, що Paramount веде переговори про продаж своєї мережі Black Entertainment Television групі інвесторів. Загалом, того ж дня акції Warner Bros впали приблизно на 6%, тоді як акції Paramount 2%.
Нагадаємо, що документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів у Великій Британії. А також посів шосте місце у США.
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