Дві найбільших компанії з виробництва фільмів об'єднаються — деталі перемовин

Логотип Paramount. Фото: REUTERS/Dado Ruvi

Генеральний директор Warner Bros Discovery Девід Заслав зустрівся з генеральним директором Paramount Global Бобом Бакішем, щоб обговорити потенційну угоду між двома компаніями. Подейкують, що компанії хочуть об'єднатися в одну та працювати разом.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про переговори між компаніями

Як відомо, очільники компаній провели переговори, щодо об'єднання та співпраці. Їхня зустріч тривала декілька годин. Окрім того, Девід Заслав також говорив про угоду з Шарі Редстоун, яка володіє материнською компанією Paramount.

"Поки незрозуміло, чи Warner Bros купить Paramount Global або її материнську компанію National Amusements Inc (NAI). Мабуть, розглядаються обидва варіанти", — йдеться у матеріалі.

Водночас ЗМІ заявляють, що переговори компаній перебувають на ранній стадії, і можуть закінчитись й без спільних угод.

У середу ЗМІ повідомляли, що Paramount веде переговори про продаж своєї мережі Black Entertainment Television групі інвесторів. Загалом, того ж дня акції Warner Bros впали приблизно на 6%, тоді як акції Paramount 2%.

Нагадаємо, що документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" потрапив до списку найкращих фільмів у Великій Британії. А також посів шосте місце у США.