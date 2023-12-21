Две крупнейшие компании по производству фильмов объединятся — детали переговоров

Логотип Симферополь. Фото: REUTERS/Dado Ruvi

Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав встретился с генеральным директором Paramount Global Бобом Бакишем, чтобы обсудить потенциальное соглашение между двумя компаниями. Говорят, что компании хотят объединиться в одну и работать вместе.

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о переговорах между компаниями

Как известно, руководители компаний провели переговоры по объединению и сотрудничеству. Их встреча длилась несколько часов. Кроме того, Дэвид Заслав также говорил о соглашении с Шари Редстоун, владеющей материнской компанией Paramount.

"Пока непонятно, купит ли Warner Bros Paramount Global или ее материнскую компанию National Amusements Inc (NAI). Видимо, рассматриваются оба варианта", — говорится в материале.

В то же время, СМИ заявляют, что переговоры компаний находятся на ранней стадии, и могут закончиться и без общих соглашений.

В среду СМИ сообщали, что Paramount ведет переговоры о продаже своей сети Black Entertainment Television группе инвесторов. В тот же день акции Warner Bros упали примерно на 6%, в то время как акции Paramount 2%.

Напомним, что документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" попал в список лучших фильмов в Великобритании. А также занял шестое место в США.