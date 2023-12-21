Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Две крупнейшие компании по производству фильмов объединятся — детали переговоров arrow

Две крупнейшие компании по производству фильмов объединятся — детали переговоров

21 декабря 2023 08:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Две крупнейшие компании по производству фильмов объединятся — детали переговоров
Логотип Симферополь. Фото: REUTERS/Dado Ruvi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав встретился с генеральным директором Paramount Global Бобом Бакишем, чтобы обсудить потенциальное соглашение между двумя компаниями. Говорят, что компании хотят объединиться в одну и работать вместе.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что известно о переговорах между компаниями

Как известно, руководители компаний провели переговоры по объединению и сотрудничеству. Их встреча длилась несколько часов. Кроме того, Дэвид Заслав также говорил о соглашении с Шари Редстоун, владеющей материнской компанией Paramount.

"Пока непонятно, купит ли Warner Bros Paramount Global или ее материнскую компанию National Amusements Inc (NAI). Видимо, рассматриваются оба варианта", — говорится в материале.

В то же время, СМИ заявляют, что переговоры компаний находятся на ранней стадии, и могут закончиться и без общих соглашений.

В среду СМИ сообщали, что Paramount ведет переговоры о продаже своей сети Black Entertainment Television группе инвесторов. В тот же день акции Warner Bros упали примерно на 6%, в то время как акции Paramount 2%.

Напомним, что документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" попал в список лучших фильмов в Великобритании. А также занял шестое место в США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме