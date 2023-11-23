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Джастін Бібер опублікував на честь дня народження дружини особисте відео

23 листопада 2023 18:36
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Джастін Бібер опублікував на честь дня народження дружини особисте відео
Скриншот з відео instagram.com/justinbieber
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Сьогодні, 23-го листопада, дружина Джастіна Бібера, модель Хейлі Бібер святкує 27-річчя. На честь цього дня співак опублікував особисте відео і присвятив коханій зворушливі слова. 

Дописом поділився у своєму Instagram.

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Здаються щасливими 

Джастін Бібер і модель Хейлі Бібер побралися у 2018-му році, хоча були знайомі ще з дитинства. Подейкують, що співак не щасливий з дівчиною, адже багато разів помічали його байдуже ставлення до неї. 

Прихильники вважають, що Джастін і досі шкодує за втраченими стосунками зі співачкою Селеною Гомес, з якою вони зустрічались у підлітковому віці. 

Проте сьогодні, на день народження дружини, Бібер опублікував особисте відео, на якому він цілує Хейлі. І зворушливо привітав її зі святом. 

 

"З днем народження, крихітко. Ти робиш життя прекрасним. І я найщасливіший чоловік, якому дісталася ти", — написав співак. 

Тим часом Хейлі у день свого народження задувала свічки на торті і запалювала китайські ліхтарики, що показала у сторіс. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/haileybieber
Скриншот зі сторіс instagram.com/haileybieber

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера оголила модельні форми на обкладинці журналу. 

Також ми писали що, дружина Джастіна Бібера у мереживній білизні перевтілилася у героїню "Дуже страшного кіно".  

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