Джастін Бібер опублікував на честь дня народження дружини особисте відео

Скриншот з відео instagram.com/justinbieber

Сьогодні, 23-го листопада, дружина Джастіна Бібера, модель Хейлі Бібер святкує 27-річчя. На честь цього дня співак опублікував особисте відео і присвятив коханій зворушливі слова.

Дописом поділився у своєму Instagram.

Читайте також:

Здаються щасливими

Джастін Бібер і модель Хейлі Бібер побралися у 2018-му році, хоча були знайомі ще з дитинства. Подейкують, що співак не щасливий з дівчиною, адже багато разів помічали його байдуже ставлення до неї.

Прихильники вважають, що Джастін і досі шкодує за втраченими стосунками зі співачкою Селеною Гомес, з якою вони зустрічались у підлітковому віці.

Проте сьогодні, на день народження дружини, Бібер опублікував особисте відео, на якому він цілує Хейлі. І зворушливо привітав її зі святом.

"З днем народження, крихітко. Ти робиш життя прекрасним. І я найщасливіший чоловік, якому дісталася ти", — написав співак.

Тим часом Хейлі у день свого народження задувала свічки на торті і запалювала китайські ліхтарики, що показала у сторіс.

Скриншот зі сторіс instagram.com/haileybieber

Скриншот зі сторіс instagram.com/haileybieber

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера оголила модельні форми на обкладинці журналу.

Також ми писали що, дружина Джастіна Бібера у мереживній білизні перевтілилася у героїню "Дуже страшного кіно".