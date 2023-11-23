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Джастин Бибер опубликовал в честь дня рождения жены личное видео

23 ноября 2023 18:36
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Джастин Бибер опубликовал в честь дня рождения жены личное видео
Скриншот с видео instagram.com/justinbieber
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Сегодня, 23 ноября, жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер празднует 27-летие. В честь этого дня певец опубликовал личное видео и посвятил любимой трогательные слова.

Публикацией поделился в своем Instagram.

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Кажутся счастливыми

Джастин Бибер и модель Хейли Бибер обручились в 2018-м году, хотя были знакомы еще с детства. Поговаривают, что певец не счастлив с девушкой, ведь много раз замечали его безразличное отношение к ней.

Поклонники считают, что Джастин до сих пор сожалеет о потерянных отношениях с певицей Селеной Гомес, с которой они встречались в подростковом возрасте.

Однако сегодня, на день рождения жены, Бибер опубликовал личное видео, где он целует Хейли. И трогательно поздравил ее с праздником.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Justin Bieber (@justinbieber)

"С днем рождения, крошка. Ты делаешь жизнь прекрасной. И я самый счастливый мужчина, которому досталась ты", — написал певец.

Тем временем Хейли в день своего рождения задувала свечи на торте и зажигала китайские фонарики, что показала в сторис.

 

Скриншот со страниц instagram.com/haileybieber
Скриншот со сторис instagram.com/haileybieber

Напомним, жена Джастина Бибера обнажила модельные формы на обложке журнала.

Также мы писали, что жена Джастина Бибера в кружевном белье превратилась в героиню "Очень страшного кино".

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