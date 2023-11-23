Джастин Бибер опубликовал в честь дня рождения жены личное видео
Сегодня, 23 ноября, жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер празднует 27-летие. В честь этого дня певец опубликовал личное видео и посвятил любимой трогательные слова.
Публикацией поделился в своем Instagram.
Кажутся счастливыми
Джастин Бибер и модель Хейли Бибер обручились в 2018-м году, хотя были знакомы еще с детства. Поговаривают, что певец не счастлив с девушкой, ведь много раз замечали его безразличное отношение к ней.
Поклонники считают, что Джастин до сих пор сожалеет о потерянных отношениях с певицей Селеной Гомес, с которой они встречались в подростковом возрасте.
Однако сегодня, на день рождения жены, Бибер опубликовал личное видео, где он целует Хейли. И трогательно поздравил ее с праздником.
"С днем рождения, крошка. Ты делаешь жизнь прекрасной. И я самый счастливый мужчина, которому досталась ты", — написал певец.
Тем временем Хейли в день своего рождения задувала свечи на торте и зажигала китайские фонарики, что показала в сторис.
Напомним, жена Джастина Бибера обнажила модельные формы на обложке журнала.
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