Джей Ло з'явиться у новому фільмі у сукні від українського бренду

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес — чергова зірка світового масштабу, яка одягнулася від українського дизайнера FROLOV. У сукні від його бренду співачка з'явиться у новому фільму "This Is Me…Now".

Трейлер до фільму опублікували Prime Video.

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Весільна і відверта

"This Is Me…Now" — новий музичний фільм з Джей Ло у головній ролі, сценарій до якого написала сама співачка разом зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком.

У цьому фільмі про кохання у глядачів буде змога почути нові пісні співачки, а також побачити неймовірний весільний образ від українського бренда FROLOV.

Скриншот з трейлера фільму "This Is Me…Now"

Для свого весільного образу у фільмі Дженніфер Лопес обрала сукню з вирізами у вигляді сердець на животі та на ногах. Цю саму сукню FROLOV презентував на Тижні моди в Лондоні цьогоріч.

Платье бренда FROLOV на Fashion Week 2023. Фото: instagram.com/frolovheart

Раніше у костюмах від дизайнера Івана Фролова неодноразово виступала Бейонсе, а також співачка Ріта Ора та італійський гурт Maneskin.

Прем'єра фільму відбудеться 16 лютого на Prime Video

Нагадаємо, Бейонсе приголомшила вбранням-трансформером від бренду FROLOV.

Також ми писали, що Джей Ло емоційно відреагувала на залицяння фанатки до її чоловіка.