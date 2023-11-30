Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джей Ло з'явиться у новому фільмі у сукні від українського бренду arrow

Джей Ло з'явиться у новому фільмі у сукні від українського бренду

30 листопада 2023 16:14
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Джей Ло з'явиться у новому фільмі у сукні від українського бренду
Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Дженніфер Лопес — чергова зірка світового масштабу, яка одягнулася від українського дизайнера FROLOV. У сукні від його бренду співачка з'явиться у новому фільму "This Is Me…Now". 

Трейлер до фільму опублікували Prime Video.

Читайте також:

Весільна і відверта

"This Is Me…Now"  — новий музичний фільм з Джей Ло у головній ролі, сценарій до якого написала сама співачка разом зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком.

 

У цьому фільмі про кохання у глядачів буде змога почути нові пісні співачки, а також побачити неймовірний весільний образ від українського бренда FROLOV.   

 

Дженніфер Лопес
Скриншот з трейлера фільму "This Is Me…Now"

Для свого весільного образу у фільмі Дженніфер Лопес обрала сукню з вирізами у вигляді сердець на животі та на ногах. Цю саму сукню FROLOV презентував на Тижні моди в Лондоні цьогоріч.

Платье бренда FROLOV на Fashion Week 2023. Фото: instagram.com/frolovheart

Раніше у костюмах від дизайнера Івана Фролова неодноразово виступала Бейонсе, а також співачка Ріта Ора та італійський гурт Maneskin. 

Прем'єра фільму відбудеться 16 лютого на Prime Video

Нагадаємо, Бейонсе приголомшила вбранням-трансформером від бренду FROLOV. 

Також ми писали, що Джей Ло емоційно відреагувала на залицяння фанатки до її чоловіка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі