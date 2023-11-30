Джей Ло появится в новом фильме в платье от украинского бренда

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес – очередная звезда мирового масштаба, которая оделась от украинского дизайнера FROLOV. В платье от его бренда певица появится в новом фильме This Is Me…Now.

Трейлер к фильму опубликовали Prime Video.

Читайте также:

Свадебное и откровенное

This Is Me…Now — новый музыкальный фильм с Джей Ло в главной роли, сценарий к которому написала сама певица вместе со своим мужем, актером Беном Аффлеком.

В этом фильме о любви у зрителей будет возможность услышать новые песни певицы, а также увидеть невероятный свадебный образ от украинского бренда FROLOV.

Скриншот из трейлера фильма "This Is Me…Now"

Для своего свадебного образа в фильме Дженнифер Лопес выбрала платье с вырезами в виде сердец на животе и ногах. Это же платье FROLOV представил на Неделе моды в Лондоне в этом году.

Платье бренда FROLOV на Fashion Week 2023. Фото: instagram.com/frolovheart

Ранее в костюмах от дизайнера Ивана Фролова неоднократно выступала Бейонсе, а также певица Рита Ора и итальянская группа Maneskin.

Премьера фильма состоится 16 февраля на Prime Video

Напомним, Бейонсе ошеломила нарядом-трансформером от бренда FROLOV.

Такой мы писали, что Джей Ло эмоционально отреагировала на ухаживание фанатки за ее мужем.