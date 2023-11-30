Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джей Ло появится в новом фильме в платье от украинского бренда arrow

Джей Ло появится в новом фильме в платье от украинского бренда

30 ноября 2023 16:14
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Джей Ло появится в новом фильме в платье от украинского бренда
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Дженнифер Лопес – очередная звезда мирового масштаба, которая оделась от украинского дизайнера FROLOV. В платье от его бренда певица появится в новом фильме This Is Me…Now.

Трейлер к фильму опубликовали Prime Video.

Читайте также:

Свадебное и откровенное

This Is Me…Now — новый музыкальный фильм с Джей Ло в главной роли, сценарий к которому написала сама певица вместе со своим мужем, актером Беном Аффлеком.

 

В этом фильме о любви у зрителей будет возможность услышать новые песни певицы, а также увидеть невероятный свадебный образ от украинского бренда FROLOV.

 

Дженнифер Лопес
Скриншот из трейлера фильма "This Is Me…Now"

Для своего свадебного образа в фильме Дженнифер Лопес выбрала платье с вырезами в виде сердец на животе и ногах. Это же платье FROLOV представил на Неделе моды в Лондоне в этом году.

 

Платье бренда FROLOV на Fashion Week 2023. Фото: instagram.com/frolovheart

Ранее в костюмах от дизайнера Ивана Фролова неоднократно выступала Бейонсе, а также певица Рита Ора и итальянская группа Maneskin.

Премьера фильма состоится 16 февраля на Prime Video

Напомним, Бейонсе ошеломила нарядом-трансформером от бренда FROLOV.

Такой мы писали, что Джей Ло эмоционально отреагировала на ухаживание фанатки за ее мужем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме