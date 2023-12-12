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Дженніфер Еністон розповіла про останню розмову з Меттью Перрі

12 грудня 2023 16:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дженніфер Еністон розповіла про останню розмову з Меттью Перрі
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дженніфер Еністон розповіла про останню розмову зі своїм колегою за серіалом "Друзі" Меттью Перрі. Актор помер 28 жовтня, його тіло виявив у джакузі його помічник

Про це повідомляє Variety.

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Акторка зазначила, що хоча актор протягом багатьох років боровся з наркотичною та алкогольною залежностями, на той момент у його житті був період, коли він знайшов гармонію.

"Я переписувалася з ним того ранку, милий Метті. Йому не було боляче. Він не боровся. Він був щасливий. Я хочу, щоб люди знали, що він дійсно був здоровий, він одужував. Він так багато працював. Йому дійсно довелося нелегко", — говорить Еністон.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса зізналася, що їй та її колегам за серіалом "Друзі" дуже його не вистачає.

"Я дуже сумую за ним. Всі ми сумуємо. Боже, він змусив нас багато сміятися".

Також, за словами Еністон, актор був би щасливим, дізнавшись, як усі переживали після його смерті.

"Сподіваюся, він знає, що його любили так, як він би ніколи не міг уявити", — розповіла зірка.

Меттью Перрі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі на 55-му році життя. Зазначається, що на місці події не було знайдено наркотиків та алкоголю, проте його колишня дівчина Кеті Едвардс заявила, що, на її думку, перед смертю актора стався рецидив.

Нагадаємо, зірка "Друзів" зворушливо попрощався з Метью Перрі.

Раніше експодруга Меттью Перрі шокувала власною версією причини його смерті.

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