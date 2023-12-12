Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре с Мэттью Перри

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре со своим коллегой по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. Актер умер 28 октября, его тело обнаружил в джакузи его помощник

Об этом сообщает Variety.

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Актриса отметила, что хотя актер в течение многих лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостями, в тот момент в его жизни был период, когда он нашел гармонию.

"Я переписывалась с ним в то утро, милый Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров, он выздоравливал. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко", — говорит Энистон.

Актриса призналась, что ей и ее коллегам по сериалу "Друзья" очень его не хватает.

"Я очень скучаю по нему. Все мы скучаем. Боже, он заставил нас много смеяться", — поделилась Дженнифер.

По словам знаменитости, актер был бы счастлив, узнав, как все переживали после его смерти.

"Надеюсь, он знает, что его любили так, как он бы никогда не мог представить", — рассказала звезда.

Мэттью Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни. На месте происшествия не были найдены наркотики и алкоголь, однако его бывшая девушка Кэти Эдвардс заявила, что, по ее мнению, перед смертью у актера произошел рецидив.

Напомним, звезда "Друзей" трогательно простилась с Мэтью Перри.

Ранее экс-подруга Мэттью Перри шокировала своей версией причины его смерти.