Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре с Мэттью Перри arrow

Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре с Мэттью Перри

12 декабря 2023 16:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре с Мэттью Перри
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре со своим коллегой по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. Актер умер 28 октября, его тело обнаружил в джакузи его помощник

Об этом сообщает Variety.

Читайте также:

Дженнифер Энистон вспомнила, как общалась с Мэттью Перри перед его смертью

Актриса отметила, что хотя актер в течение многих лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостями, в тот момент в его жизни был период, когда он нашел гармонию.

"Я переписывалась с ним в то утро, милый Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив. Я хочу, чтобы люди знали, что он действительно был здоров, он выздоравливал. Он так много работал. Ему действительно пришлось нелегко", — говорит Энистон.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Актриса призналась, что ей и ее коллегам по сериалу "Друзья" очень его не хватает.

"Я очень скучаю по нему. Все мы скучаем. Боже, он заставил нас много смеяться", — поделилась Дженнифер.

По словам знаменитости, актер был бы счастлив, узнав, как все переживали после его смерти.

"Надеюсь, он знает, что его любили так, как он бы никогда не мог представить", — рассказала звезда.

Мэттью Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни. На месте происшествия не были найдены наркотики и алкоголь, однако его бывшая девушка Кэти Эдвардс заявила, что, по ее мнению, перед смертью у актера произошел рецидив.

Напомним, звезда "Друзей" трогательно простилась с Мэтью Перри.

Ранее экс-подруга Мэттью Перри шокировала своей версией причины его смерти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме