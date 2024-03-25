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Джозефіна Джексон показала коханого та зізналась, як він ставиться до її роботи

25 березня 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джозефіна Джексон показала коханого та зізналась, як він ставиться до її роботи
Джозефіна Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Акторка фільмів для дорослих, яка відома під псевдонімом "Джозефіна Джексон" (справжнє ім'я — Юлія Сенюк) поділилася подробицями свого особистого життя. Зірка вперше за довгий час показала свого коханого та зізналася про те, як він ставиться до її професії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Говорить Суханов".

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Джозефіна Джексон поділилася подробицями особистого життя

Відома акторка фільмів для дорослих Юлія Сеник вперше розповіла про свого коханого. Зірка зізналася, що вони почали зустрічатися із "вільних стосунків", коли "ніхто нікому нічого не винен".

Познайомилась Юлія із коханим Русланом у соцмережі Instagram.

Вона розповіла, що хлопець жив у Києві і їй було зручно до нього прилітати у перервах між робочими зйомками. Згодом Юлія почала жити разом з коханим і зараз вони разом вже майже три роки.

"Я йому сказала про те, що у Києві часто зупиняюся. Тоді ще були літаки й багато вильотів було власне з Києва і зі Львова. Я йому про це сказала, що ми можемо якщо що зустрітися, коли я буду у Києві, а він киянин. Відповідно, ми там один раз зустрілися, потім другий раз, третій і десь протягом 3−4 місяців ми ось так вільно зустрічалися. Пізніше мені захотілося, щоб ми жили разом. Я сиджу по 3−4 місяці в Україні. Потім можу поїхати на тиждень на зйомки й знову повертаюся", — поділилася акторка.

Джозефіна Джексон показала коханого та зізналась, як він ставиться до її роботи - фото 1
Джозефіна Джексон з коханим Русланом. Фото: скриншот YouTube
Джозефіна Джексон показала коханого та зізналась, як він ставиться до її роботи - фото 2
Джозефіна Джексон з коханим Русланом. Фото: скриншот YouTube
Джозефіна Джексон показала коханого та зізналась, як він ставиться до її роботи - фото 3
Джозефіна Джексон з коханим Русланом. Фото: скриншот YouTube

Джозефіна Джексон розповіла, що коханий приймає її професію, адже не може собі дозволити повністю забезпечувати їй той рівень життя, на який вона звикла. Пара поки не планує дітей, тож Юлія Сенюк не збирається прощатися зі своєю роботою.

"Він же не заробляє такі гроші як я. Мені їх він не може компенсувати. Не може сказати "ні". Що він дасть натомість? Він не може мене змінювати зараз. Ми поки що не плануємо дітей. І взагалі, я не те щоб чайлдфрі, але зараз, мені здається, що народжувати дитину — це таке велике випробування у нашому світі. Типу війни, хвороби, нестабільність", — пояснила акторка.

Нагадаємо, співачка Мішель Андраде вперше розповіла про свого коханого та зізналася, що їх познайомила мама. Також відома телеведуча вперше показала свого коханого, який захищає Україну в лавах ЗСУ. 

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