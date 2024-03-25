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Джозефина Джексон показала любимого и призналась, как он относится к ее работе`

25 марта 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джозефина Джексон показала любимого и призналась, как он относится к ее работе`
Джозефин Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актриса фильмов для взрослых, известная под псевдонимом "Джозефина Джексон" (настоящее имя — Юлия Сенюк) поделилась подробностями своей личной жизни. Звезда впервые за долгое время показала своего любимого и призналась, как он относится к её профессии.

Об этом она рассказала в интервью "Говорит Суханов".

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Джозефина Джексон поделилась подробностями личной жизни

Известная актриса фильмов для взрослых Юлия Сеник впервые рассказала о своем любимом. Звезда призналась, что они начали встречаться со "свободных отношений", когда "никто никому ничего не виноват".

Познакомилась Юлия с любимым Русланом в соцсети Instagram.

Она рассказала, что парень жил в Киеве, и ей было удобно к нему прилетать в перерывах между рабочими съемками. Впоследствии Юлия начала жить вместе с любимым, и сейчас они вместе уже почти три года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Josephine Jackson (@ta.sama.backup)

"Я ему сказала о том, что в Киеве часто останавливаюсь. Тогда еще были самолеты и много вылетов было собственно из Киева и Львова. Я ему об этом сказала, что мы можем если что встретиться, когда я буду в Киеве, а он киевлянин. Соответственно, мы там один раз встретились, потом второй раз, третий и где-то в течение 3-4 месяцев мы вот так свободно встречались. Позже мне захотелось, чтобы мы жили вместе. Я сижу по 3-4 месяца в Украине. Могу поехать на неделю на съемки и снова возвращаюсь", — поделилась актриса.

Джозефина Джексон показала любимого и призналась, как он относится к ее работе` - фото 1
Джозефина Джексон с любимым Русланом. Фото: скриншот YouTube
Джозефина Джексон показала любимого и призналась, как он относится к ее работе` - фото 2
Джозефина Джексон с любимым Русланом. Фото: скриншот YouTube
Джозефина Джексон показала любимого и призналась, как он относится к ее работе` - фото 3
Джозефина Джексон с любимым Русланом. Фото: скриншот YouTube

Джозефина Джексон рассказала, что любимый принимает её профессию, ведь не может себе позволить полностью обеспечивать ей уровень жизни, к которому она привыкла. Пара пока не планирует детей и Юлия Сенюк не собирается прощаться со своей работой.

"Он же не зарабатывает такие деньги как я. Мне их он не может компенсировать. Не может сказать "нет". Что он даст взамен? Он не может меня менять сейчас. Мы пока не планируем детей. И вообще, я не то чтобы чайлдфри, но сейчас мне кажется, что рожать ребенка — это такое большое испытание в нашем мире. Типа войны, болезни, нестабильность", — пояснила актриса.

Напомним, певица Мишель Андраде впервые рассказала о своем любимом и призналась, что их познакомила мама. Также известная телеведущая впервые показала своего любимого, защищающего Украину в рядах ВСУ.

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