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Джулія Робертс поділилася рідкісним фото на честь 19-річчя своїх двійнят

30 листопада 2023 14:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Джулія Робертс поділилася рідкісним фото на честь 19-річчя своїх двійнят
Джулія Робертс з чоловіком і дітьми. Фото: instagram.com/juliaroberts
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Днями Джулія Робертс святкувала День народження своїх дітей — двійнят Хейзел і Фіннеас. На честь особливого дня поділилася архівним фото себе з дітьми. 

Опублікувала його у своєму Instagram

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Днями актриса опублікувала в соціальних мережах стару фотографію, на якій сидить разом зі своїми двійнятами Хейзел і Фіннея, які на світлині ще немовлята. Цим фото і зворушливим дописом зірка привітала дітей з 19-м днем народження. 

 

"Немає слів, щоб передати ті радощі, веселощі і шалену метушню спільного життя", — написала Робертс у дописі. 

Акторка дуже рідко ділиться фотографіями з дітьми і загалом особистим життям у соціальних мережах. Проте кожен рік вітає дітей з їх днями народження.

 

Джулія Робертс має трох дітей: двійнят та 16-річного сина Генрі від кінооператора Денні Модера.

Нагадаємо, Джулія Робертс привітала чоловіка з річницею пристрасним фото. 

Також ми писали, що Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців. 

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