Джулія Робертс поділилася рідкісним фото на честь 19-річчя своїх двійнят

Джулія Робертс з чоловіком і дітьми. Фото: instagram.com/juliaroberts

Днями Джулія Робертс святкувала День народження своїх дітей — двійнят Хейзел і Фіннеас. На честь особливого дня поділилася архівним фото себе з дітьми.

Опублікувала його у своєму Instagram.

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Днями актриса опублікувала в соціальних мережах стару фотографію, на якій сидить разом зі своїми двійнятами Хейзел і Фіннея, які на світлині ще немовлята. Цим фото і зворушливим дописом зірка привітала дітей з 19-м днем народження.

"Немає слів, щоб передати ті радощі, веселощі і шалену метушню спільного життя", — написала Робертс у дописі.

Акторка дуже рідко ділиться фотографіями з дітьми і загалом особистим життям у соціальних мережах. Проте кожен рік вітає дітей з їх днями народження.

Джулія Робертс має трох дітей: двійнят та 16-річного сина Генрі від кінооператора Денні Модера.

Нагадаємо, Джулія Робертс привітала чоловіка з річницею пристрасним фото.

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