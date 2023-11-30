Джулия Робертс поделилась редким фото в честь 19-летия своих близнецов

Джулия Робертс поделилась редким фото в честь 19-летия своих двойняшек
На днях Джулия Робертс праздновала День рождения своих детей — двойняшек Хейзел и Финнеас. В честь особенного дня поделилась архивным фото себя с детьми.
Опубликовала его в своем Instagram.
Приятные воспоминания
На днях актриса опубликовала в социальных сетях старую фотографию, на которой сидит вместе со своими двойняшками Хейзел и Финнеем, которые на фотографиях еще младенцы. Этим фото и трогательным постом звезда поздравила детей с 19-м днем рождения.
"Нет слов, чтобы передать ту радость, веселье и безумную суматоху совместной жизни", — написала Робертс в публикации.
Актриса очень редко делится фотографиями с детьми и вообще личной жизнью в социальных сетях. Однако каждый год поздравляет детей с их днями рождения.
Джулия Робертс имеет троих детей: двойню и 16-летнего сына Генри от кинооператора Дэнни Модера.
Напомним, Джулия Робертс поздравила мужа с годовщиной страстным фото.
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