Ед Ширан опублікував фото топлес і показав більшість своїх татуювань

Ед Ширан на відпочинку. Фото: instagram.com/teddysphotos

Один з найзаможніших виконавців у світі Ед Ширан не приховує, що він великий фанат татуювань — у нього їх понад 60! Більшість з них він продемонстрував на фотографії, на якій виконавець топлес п'є пиво на катері у морі.

Світлиною поділився в Instagram.

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Любитель тату і пива

Ед Ширан має більше за 60 татуювань. Його тату майстер Кевін Пол розповідав в інтерв'ю, що співак провів лише у його кріслі 40 годин.

Ед Ширан у татуюваннях. Фото: instagram.com/kevinpaultattoo

Проте, через те, що Еду подобаються татуювання, які більше нагадують дитячі кольорові малюнки, його тату майстер втратив багатьох клієнтів. Справа у тому, що деякі малюнки мають занадто дитячий вигляд, ніби їх і справді малювала дитина.

Хоча останнє тату співака дуже зворушливе: він набив на спині відбиток ніжок своєї другої доньки, якій зараз один рік.

Татуювання відбитку ніжок доньки Еда Ширана. Фото: Disney

В останньому дописі Ширан опублікував добірку фото, на яких показав, як проводить вільний час.

Переважно на фото він п’є пиво з друзями, але також смажить барбекю, катається на бику-родео і відпочиває на морі.

Ед Ширан на бику родео. Фото: instagram.com/teddysphotos

Найбільше прихильникам сподобалося останнє фото з добірки на якому Ед Ширан позує топлес на фоні моря.

Ед Ширан на відпочинку. Фото: instagram.com/teddysphotos

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ед Ширан розповів, як подолав заїкання.

Також ми повідомляли, що Еда Ширана виправдали в суді по гучній справі.