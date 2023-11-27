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Ед Ширан опублікував фото топлес і показав більшість своїх татуювань

27 листопада 2023 16:53
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ед Ширан опублікував фото топлес і показав більшість своїх татуювань
Ед Ширан на відпочинку. Фото: instagram.com/teddysphotos
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Один з найзаможніших виконавців у світі Ед Ширан не приховує, що він великий фанат татуювань — у нього їх понад 60! Більшість з них він продемонстрував на фотографії, на якій виконавець топлес п'є пиво на катері у морі. 

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Ед Ширан має більше за 60 татуювань. Його тату майстер Кевін Пол розповідав в інтерв'ю, що співак провів лише у його кріслі 40 годин. 

 

Ед Ширан
Ед Ширан у татуюваннях. Фото: instagram.com/kevinpaultattoo

Проте, через те, що Еду подобаються татуювання, які більше нагадують дитячі кольорові малюнки, його тату майстер втратив багатьох клієнтів. Справа у тому, що деякі малюнки мають занадто дитячий вигляд, ніби їх і справді малювала дитина. 

Хоча останнє тату співака дуже зворушливе: він набив на спині відбиток ніжок своєї другої доньки, якій зараз один рік.

 

Ед Ширан
Татуювання відбитку ніжок доньки Еда Ширана. Фото: Disney

В останньому дописі Ширан опублікував добірку фото, на яких показав, як проводить вільний час.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos)

Переважно на фото він п’є пиво з друзями, але також смажить барбекю, катається на бику-родео і відпочиває на морі. 

 

Ед Ширан
Ед Ширан на бику родео. Фото: instagram.com/teddysphotos

Найбільше прихильникам сподобалося останнє фото з добірки на якому Ед Ширан позує топлес на фоні моря. 

 

Ед Ширан
Ед Ширан на відпочинку. Фото: instagram.com/teddysphotos

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ед Ширан розповів, як подолав заїкання. 

Також ми повідомляли, що Еда Ширана виправдали в суді по гучній справі. 

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