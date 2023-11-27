Ед Ширан опублікував фото топлес і показав більшість своїх татуювань
Один з найзаможніших виконавців у світі Ед Ширан не приховує, що він великий фанат татуювань — у нього їх понад 60! Більшість з них він продемонстрував на фотографії, на якій виконавець топлес п'є пиво на катері у морі.
Світлиною поділився в Instagram.
Любитель тату і пива
Ед Ширан має більше за 60 татуювань. Його тату майстер Кевін Пол розповідав в інтерв'ю, що співак провів лише у його кріслі 40 годин.
Проте, через те, що Еду подобаються татуювання, які більше нагадують дитячі кольорові малюнки, його тату майстер втратив багатьох клієнтів. Справа у тому, що деякі малюнки мають занадто дитячий вигляд, ніби їх і справді малювала дитина.
Хоча останнє тату співака дуже зворушливе: він набив на спині відбиток ніжок своєї другої доньки, якій зараз один рік.
В останньому дописі Ширан опублікував добірку фото, на яких показав, як проводить вільний час.
Переважно на фото він п’є пиво з друзями, але також смажить барбекю, катається на бику-родео і відпочиває на морі.
Найбільше прихильникам сподобалося останнє фото з добірки на якому Ед Ширан позує топлес на фоні моря.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ед Ширан розповів, як подолав заїкання.
Також ми повідомляли, що Еда Ширана виправдали в суді по гучній справі.
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