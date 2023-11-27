Эд Ширан опубликовал фото топлесс и показал большинство своих татуировок

Эд Ширан на отдыхе. Фото: instagram.com/teddysphotos

Один из самых богатых исполнителей в мире Эд Ширан не скрывает, что он большой фанат татуировок – у него их более 60! Большинство из них он продемонстрировал на фотографии, на которой исполнитель топлесс пьет пиво на катере в море.

Фотографией поделился в Instagram.

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Любитель тату и пива

Эд Ширан имеет более 60 татуировок. Его тату мастер Кевин Пол рассказывал в интервью, что певец провел только в его кресле 40 часов.

Эд Ширан в татуировках. Фото: instagram.com/kevinpaultattoo

Однако из-за того, что Эду нравятся татуировки, которые больше напоминают детские цветные рисунки, его тату-мастер потерял многих клиентов. Дело в том, что некоторые рисунки выглядят слишком по-детски, будто их действительно рисовал ребенок.

Хотя последнее тату певца очень трогательно: он набил на спине отпечаток ножек своей второй дочери, которой сейчас один год.

Тату отпечатка ножек дочери Эда Ширана. Фото: Disney

В последней публикации Ширан опубликовал подборку фотографий, на которых показал, как проводит свободное время.

Преимущественно на фото он пьет пиво с друзьями, также жарит барбекю, ездит на быке-родео и отдыхает на море.

Эд Ширан на быке Родео. Фото: instagram.com/teddysphotos

Больше всего поклонникам понравилось последнее фото из подборки на котором Эд Ширан позирует топлесс на фоне моря.

Эд Ширан на отдыхе. Фото: instagram.com/teddysphotos

Напомним, ранее мы писали, что Эд Ширан рассказал, как преодолел заикание.

Также мы сообщали, что Эду Ширану оправдали в суде по громкому делу.