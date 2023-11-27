Эд Ширан опубликовал фото топлесс и показал большинство своих татуировок
Один из самых богатых исполнителей в мире Эд Ширан не скрывает, что он большой фанат татуировок – у него их более 60! Большинство из них он продемонстрировал на фотографии, на которой исполнитель топлесс пьет пиво на катере в море.
Фотографией поделился в Instagram.
Любитель тату и пива
Эд Ширан имеет более 60 татуировок. Его тату мастер Кевин Пол рассказывал в интервью, что певец провел только в его кресле 40 часов.
Однако из-за того, что Эду нравятся татуировки, которые больше напоминают детские цветные рисунки, его тату-мастер потерял многих клиентов. Дело в том, что некоторые рисунки выглядят слишком по-детски, будто их действительно рисовал ребенок.
Хотя последнее тату певца очень трогательно: он набил на спине отпечаток ножек своей второй дочери, которой сейчас один год.
В последней публикации Ширан опубликовал подборку фотографий, на которых показал, как проводит свободное время.
Преимущественно на фото он пьет пиво с друзьями, также жарит барбекю, ездит на быке-родео и отдыхает на море.
Больше всего поклонникам понравилось последнее фото из подборки на котором Эд Ширан позирует топлесс на фоне моря.
Напомним, ранее мы писали, что Эд Ширан рассказал, как преодолел заикание.
Также мы сообщали, что Эду Ширану оправдали в суде по громкому делу.
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