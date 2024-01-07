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Ексчоловік зрадниці Лорак показав свою нову пасію

7 січня 2024 10:01
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Стас Кожушко
Редактор
Ексчоловік зрадниці Лорак показав свою нову пасію
Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею. Фото: Instagram/anastasija_foxy2
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Лише на початку минулого літа ексчоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу відгуляв весілля з візажисткою Лілією Реус. А зараз відпочиває та цілується з іншою. Таким чином він підтвердив серйозні проблеми у своєму другому шлюбі. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram

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Проблеми в шлюбі Мурата Налчаджиоглу

Колишній чоловік Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) проводить новорічні свята в компанії своєї єдиної доньки Софії, яка прилетіла до Об’єднаних Арабських Еміратів, поки її мати виступає на музичному фестивалі "ЖАРА" в компанії відомих путіністів. 

Втім, 12-річна Софія була не єдина, кого цілував та обіймав бізнесмен. Українська модель Анастасія замінила Лілію Реус, з якою з осені не бачиться Мурат. Дівчина без сором'язливості публікує їхні спільні фото та відео. На одному з них парочка гуляє пляжем та цілується на камеру. 

Мурат Налчаджиоглу з новою пасією. Скриншоти: Instagram/anastasija_foxy2

Сама ж Реус не відреагувала на відпочинок Мурата з іншою красунею. Вони відписалися одне від одного та не коментують проблеми в родині. Вже незабаром Мурат повернеться до України. Втім, скоріш за все, в компанії нової пасії. 

Зазначимо, що Мурат та Лілія відгуляли весілля в елітному районі Конча-Заспа під Києвом 3 червня 2023 року. Реєстраційний столик був накритий синьою хусткою у жовтих соняшниках, із написом Ukraine ("Україна"). Донька Софія, яка живе з матір’ю у Москві, на весілля не приїхала. Втім згодом побачилась із ним та Лілією в Туреччині, де в молодят був медовий місяць.

Весілля Мурата Налчаджиоглу та Лілії Реус. Фото: Instagram/muratnalca

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексчоловік Ані Лорак показав фото їхньої спільної доньки з бабусею. Також ми розповідали, що зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів.

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