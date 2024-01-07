Бывший муж предательницы Лорак показал свою новую пассию

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Лишь в начале прошлого лета экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сыграл свадьбу с визажисткой Лилией Реус. А сейчас отдыхает и целуется с другой. Таким образом, он подтвердил серьезные проблемы в своем втором браке.

Соответствующие сториз появились в Instagram.

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Проблемы в браке Мурата Налчаджиоглу

Бывший муж Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) проводит новогодние праздники в компании своей единственной дочери Софии, прилетевшей в Объединенные Арабские Эмираты, пока ее мать выступает на музыкальном фестивале "ЖАРА" в компании известных путинистов.

Впрочем, 12-летняя София была не единственной, кого целовал и обнимал бизнесмен. Украинская модель Анастасия заменила Лилию Реус, с которой с осени не видится Мурат. Девушка без стеснительности публикует их общие фото и видео. На одном из них парочка гуляет по пляжу и целуется на камеру.

Мурат Налчаджиоглу с новой пассией. Скриншоты: Instagram/anastasija_foxy2

Сама же Реус не отреагировала на отдых Мурата с другой красавицей. Они отписались друг от друга и не комментируют проблемы в семье. Уже скоро Мурат вернется в Украину. Впрочем, скорее всего, в компании новой пассии.

Отметим, что Мурат и Лилия сыграли свадьбу в элитном районе Конча-Заспа под Киевом 3 июня 2023 года. Регистрационный столик был покрыт синим платком в желтых подсолнечниках с надписью Ukraine ("Украина"). Дочь София, живущая с матерью в Москве, на свадьбу не приехала. Впрочем, впоследствии увиделась с ним и Лилией в Турции, где у молодоженов был медовый месяц.

Свадьба Мурата Налчаджиоглу и Лилии Реус. Фото: Instagram/muratnalca

Напомним, ранее мы писали, что экс-муж Ани Лорак показал фото их общей дочери с бабушкой. Также мы рассказывали, что предательница Ани Лорак отпраздновала день рождения в компании путинистов.