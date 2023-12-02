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Ексдружина Бена Аффлека влаштувала кумедну фотосесію на червоній доріжці

2 грудня 2023 13:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ексдружина Бена Аффлека влаштувала кумедну фотосесію на червоній доріжці
Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Дженніфер Гарнер представила нову комедію Netflix Family Switch у Лос-Анджелесі. Колишня дружина Бена Аффлека влаштувала веселу фотосесію на червоній доріжці.

Про це пише Daily Mail.

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51-річна акторка прийшла на захід у мінісукні та босоніжках. Пізніше зірка перевзулася у кросівки і почала танцювати перед фотографами. Компанію Дженніфер склав милий песик.

 

Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Гарнер. Фото: Reuters

Дженніфер зіграла у фільмі роль Джесс. Картина про сімейну пару з дітьми. Після того, як рідкісне явище змінило їхню реальність, одного ранку вони прокинулися й виявили, що помінялися тілами зі своїми старшими дітьми-підлітками.

Аффлек і Гарнер виховують трьох дітей — Вайолет, Серафіну та Самюеля. Актори не припиняють тісного спілкування після розлучення.

Раніше Дженніфер Лопес була вкрай незадоволена зближенням свого чоловіка з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Бен Аффлек часто бачиться з екскоханою і це не радує співачку.

Нагадаємо, Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з Аффлеком.

Ми писали, що Дженніфер Лопес показала оголене селфі Бена Аффлека.

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