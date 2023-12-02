Экс-жена Бена Аффлека устроила забавную фотосессию на красной дорожке
Актриса Дженнифер Гарнер представила новую комедию Netflix Family Switch в Лос-Анджелесе. Бывшая жена Бена Аффлека устроила веселую фотосессию на красной дорожке.
Об этом пишет Daily Mail.
Яркий выход Дженнифер Гарнер
51-летняя актриса пришла на мероприятие в мини-платье и босоножках. Позже звезда переобулась в кроссовки и начала танцевать перед фотографами. Компанию Дженнифер составил милый песик.
Дженнифер сыграла в фильме роль Джес. Картина о семейном паре с детьми. После того, как редкое явление изменило их реальность, однажды утром они проснулись и обнаружили, что поменялись телами со своими старшими детьми-подростками.
Аффлек и Гарнер воспитывают троих детей — Вайолет, Серафину и Самюэля. Актеры не прекращают тесного общения после развода.
Ранее Дженнифер Лопес была очень недовольна сближением своего мужа с его бывшей женой Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек часто видится с экс-супругой и это не радует певицу.
Напомним, Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком.
Мы писали, что Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи Бена Аффлека.
Читайте Новини.LIVE!