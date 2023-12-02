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Экс-жена Бена Аффлека устроила забавную фотосессию на красной дорожке

2 декабря 2023 13:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Экс-жена Бена Аффлека устроила забавную фотосессию на красной дорожке
Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Дженнифер Гарнер представила новую комедию Netflix Family Switch в Лос-Анджелесе. Бывшая жена Бена Аффлека устроила веселую фотосессию на красной дорожке.

Об этом пишет Daily Mail.

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51-летняя актриса пришла на мероприятие в мини-платье и босоножках. Позже звезда переобулась в кроссовки и начала танцевать перед фотографами. Компанию Дженнифер составил милый песик.

 

Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Гарнер. Фото: Reuters

Дженнифер сыграла в фильме роль Джес. Картина о семейном паре с детьми. После того, как редкое явление изменило их реальность, однажды утром они проснулись и обнаружили, что поменялись телами со своими старшими детьми-подростками.

Аффлек и Гарнер воспитывают троих детей — Вайолет, Серафину и Самюэля. Актеры не прекращают тесного общения после развода.

Ранее Дженнифер Лопес была очень недовольна сближением своего мужа с его бывшей женой Дженнифер Гарнер. Бен Аффлек часто видится с экс-супругой и это не радует певицу.

Напомним, Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком.

Мы писали, что Дженнифер Лопес показала обнаженное селфи Бена Аффлека.

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