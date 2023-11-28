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Ексдружина Остапчука розповіла, на що не може наважитися в соцмережах

28 листопада 2023 07:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Ексдружина Остапчука розповіла, на що не може наважитися в соцмережах
Юристка, блогерка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Друга дружина шоумена Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, активно веде свій Instagram, на який підписані понад 100 тисяч фоловерів. Блогерка розповіла, на що вона ніяк не може наважитися в соціальній мережі.

Відповідна публікація з відвертим фото з’явилась в її профайлі Instagram.

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На що не може наважитися Горняк

Блогерка, яка від початку повномасштабної війни живе в Європі, вирішила поміркувати про скандали та хайп у соцмережах. За словами Христини, вона ніяк не може наважитися публікувати більш відвертий контент. 

"Як не відкрию чиюсь сторінку Інстаграм, а там: або хайп на розлученні, або плачуть в камеру зі словами: "В мене таке сталось, скоро розповім" і тиша. Чи рекламують вагітність, або якісь довгі-довжелезні розігріви, та щось такого плану. Я не засуджую, я просто навіть хотіла б так вміти. Така трішки заздрість до легкості в цьому", — зізналась Горняк.

Вона зазначила, що розлучення з Володимиром Остапчуком пройшло, на її думку, без хайпу.

"Не підігріваю інтерес скандалами, не афішую свої романтичні історії (хоча там таке буває, дуже хочеться розповісти, але все ніяк не наважусь поки). Але реалії Інстаграм дуже суворі, алгоритми тим паче", — поділилась Христина і наважилась опублікувати відверте фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kristygor (@kristygor)

Також Христина розповіла, що під час бесіди з подругою дійшли висновку: за чотири роки відкритого ведення блогу вона так і не навчилась жити за правилами цієї мережі. Хоча, запевняє Горняк, історій з життя стільки, що можна і книгу писати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Христина Горняк розійшлася зі своїм коханим-іноземцем. Також ми розповідали, як ексдружина Остапчука відсвяткувала свій день народження.

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