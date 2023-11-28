Бывшая жена Остапчука рассказала, на что не может решиться в соцсетях

Юрист, блогерша Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Вторая жена шоумена Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, активно ведет свой Instagram, на который подписаны более 100 тысяч фолловеров. Блогерша рассказала, на что она никак не может решиться в социальной сети.

Соответствующая публикация с откровенным фото появилась в ее профайле Instagram.

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На что не может решиться Горняк

Блогерша, которая с начала полномасштабной войны живет в Европе, решила поразмышлять о скандалах и хайпах в соцсетях. По словам Кристины, она никак не может решиться публиковать более откровенный контент.

"Как не открою чью-то страницу Инстаграм, а там: либо хайп на разводе, либо плачут в камеру со словами: "У меня такое случилось, скоро расскажу" и тишина. Или рекламируют беременность, или какие-то длинные-длинные разогревы, да что-то такого плана. Я не осуждаю, я просто даже хотела бы так уметь. Такая немного зависть к легкости в этом", — призналась Горняк.

Она отметила, что развод с Владимиром Остапчуком прошел, по ее мнению, без хайпа.

"Не подогреваю интерес скандалами, не афиширую свои романтические истории (хотя там такое бывает, очень хочется рассказать, но все никак не осмелюсь пока). Но реалии Инстаграм очень строги, алгоритмы тем более", — поделилась Кристина и решила опубликовать откровенное фото.

Также Кристина рассказала, что во время беседы с подругой пришли к выводу: за четыре года открытого ведения блога она так и не научилась жить по правилам этой сети. Хотя, уверяет Горняк, историй по жизни столько, что можно и книгу писать.

Напомним, ранее мы писали, что Кристина Горняк разошлась со своим возлюбленным-иностранцем. Также мы рассказывали, как экс-жена Остапчука отпраздновала свой день рождения.