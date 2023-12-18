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Ексдружина Остапчука всю ніч спілкувалась з військовим у потязі

18 грудня 2023 21:33
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Стас Кожушко
Редактор
Ексдружина Остапчука всю ніч спілкувалась з військовим у потязі
Блогерка Христина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього місяця друга дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, приїхала з Австрії до України. В Києві вона дала інтерв’ю популярній радіостанції, побачилась з близькими. Коли поверталась до державного кордону на заході України, зустріла військового. 

Зворушливою історією Христина поділилась у своєму Instagram, на який підписані понад 100 тисяч фолловерів.

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Блогерка розповіла, що вона їхала з  Тернополя до Ужгорода. Ії сусідом у вагоні потягу виявився хлопець, з яким Христина хотіла помінятися місцями. Втім, коли дізналась, що він в ЗСУ, передумала.

"Гарний, молодий хлопець, з дуже глибокими блакитними очима, цвіт нації — це факт. Ми проговорили до четвертої ранку. Я не могла зупинитись запитувати, цікавитись і дивитись на нього, постійно хотілось казати "дякую", що ми памʼятаємо про них! Та не хотіла бути надмірною, як вискочка", — розповіла підписникам блогерка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Горняк зізналася, що водночас в неї було жахливе відчуття болю і вдячності. А також  бажання плакати, але вона трималась. Христина запевнила, що розмова з захисником України стала її найдовшою бесідою. 

"Я не закрила очі після — ні на секунду, я не змогла. Ох, сьогодні дуже сумно від усього, дуже. Просто хочу нагадати вам, що ми дуже потрібні нашим захисникам, дуже! Не забувайте про них: молитвою, словом, вдячністю і донатом", — підсумувала Горняк. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Володимира Остапчука розійшлася зі своїм коханим-іноземцем. Також ми розповідали, що Горняк після розлучення й досі не вирішила з шоуменом питання щодо спільного будинку.

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