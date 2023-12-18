Бывшая жена Остапчука всю ночь общалась с военным в поезде

Блогерша Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

В этом месяце вторая жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша Кристина Горняк, приехала из Австрии в Украину. В Киеве она дала интервью популярной радиостанции, увиделась с близкими. Когда возвращалась к государственной границе на западе Украины, встретила военного.

Трогательной историей Кристина поделилась в своем Instagram, на который подписаны более 100 тысяч фолловеров.

Читайте также:

Встреча Горняк с военнослужащим

Блогерша рассказала, что она ехала из Тернополя в Ужгород. Ее соседом в вагоне поезда оказался парень, с которым Кристина хотела поменяться местами. Впрочем, когда узнала, что он в ВСУ, передумала.

"Хороший, молодой парень, с очень глубокими голубыми глазами, цвет нации — это факт. Мы проговорили до четырех утра. Я не могла остановиться спрашивать, интересоваться и смотреть на него, постоянно хотелось говорить "спасибо", что мы помним о них! Не хотела быть чрезмерной, как выскочка", — рассказала подписчикам блогерша.

Горняк призналась, что в то же время у нее было ужасное чувство боли и благодарности. А также желание плакать, но она сдержалась. Кристина заверила, что разговор с защитником Украины стал ее самой длинной беседой.

"Я не закрыла глаза после — ни на секунду, я не смогла. Ох, сегодня очень грустно от всего, очень. Просто хочу напомнить вам, что мы очень нужны нашим защитникам, очень! Не забывайте о них: молитвой, словом, благодарностью и донатом", — подытожила Горняк.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Владимира Остапчука разошлась со своим возлюбленным-иностранцем. Также мы рассказывали, что Горняк после развода до сих пор не решила с шоуменом вопрос об общем доме.