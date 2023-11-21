Експерт розповів, що змусило Меган Маркл знову вийти на червону доріжку

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Нещодавно герцогиня Сассекська Меган Маркл вийшла на червону доріжку. Разом з дружиною принца Гаррі позували найвпливовіші зірки Голлівуду. На думку експерта, це є "тактикою", щоб створити нову хвилю увагу навколо свого імені та отримати нову прибуткову роботу.

Про це пише Daily Mail.

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Марк Борковскі, який є гуру піару, вважає, що герцогиня Сассекська "посилає сигнали" про те, що вона хоче повернутися на телебачення та в кіно.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган вийшла на червону доріжку на заході Variety, заінтригувавши пресу, що вони з Гаррі мають "захоплюючі" нові проекти, про які вони "не можуть дочекатися", щоб оголосити.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

"Це тактика, яка ще раз підкреслює цю постійну потребу у визнанні та, що більш важливо, зв’язку з діяльністю зі збору коштів", — говорить Борковські.

Минулого тижня герцогиня Сассекська була на гала-вечорі Variety Power of Women без Гаррі. Серед голлівудських зірок були Леонардо Ді Капріо та Опра Вінфрі, але Меган сиділа з командою Universal, яка керує кіно- та телевізійним бізнесом. Меган сиділа за столиком у центрі кімнати, поруч із Ді Капріо, і агентом Бредом Слейтером, який також займається кар’єрою актора Бена Аффлека, Дуейна Джонсона та давньої подруги Меган Серени Вільямс.

В останні місяці герцогиня також спілкувалася з зірками на двох останніх шоу Бейонсе в Лос-Анджелесі, а також літала з Гаррі та групою багатих друзів, щоб побачити виступ Кеті Перрі в Лас-Вегасі. Минув майже рік відтоді, як компанія Сассекських, Archewell Productions, випустила суперечливий шестисерійний серіал "Гаррі та Меган" на Netflix.

Шоу розповідало про їхні стосунки та залишається лідером рейтингу документального дебюту Netflix. Після цього шоу герцоги намагалися знайти наступний хіт. Серіал про світових лідерів Live To Lead став рейтинговим провалом. Шоу про "пристрасний проект" Гаррі, Invictus Games під назвою "Heart Of Invictus" критики визнали "гідним, але нудним". Дитячий мультсеріал Меган "Перлина" був скасований, а потім була розірвана угода з подружжям про подкасти на 20 мільйонів доларів із Spotify, а один із керівників назвав пару "шахраями".

Нагадаємо, зведена сестра Меган Маркл розповіла, як допомагала її виховувати.

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