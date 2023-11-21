Эксперт рассказал, что заставило Меган Маркл снова выйти на красную дорожку

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Недавно герцогиня Сассекская Меган Маркл вышла на красную дорожку. Вместе с женой принца Гарри позировали самые влиятельные звезды Голливуда. По мнению эксперта, это "тактика" для того, чтобы создать новую волну внимание вокруг своего имени и получить новую прибыльную работу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Марк Борковски, гуру пиара, считает, что герцогиня Сассекская "посылает сигналы" о том, что она хочет вернуться на телевидению и в кино.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган вышла на красную дорожку на мероприятии Variety, заинтриговав прессу, что у них с Гарри есть "захватывающие" новые проекты, о которых они "не могут дождаться", чтобы объявить.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

"Это тактика, еще раз подчеркивающая эту постоянную потребность в признании и, что более важно, связи с деятельностью по сбору средств", — говорит Борковски.

На прошлой неделе герцогиня Сассекская была на гала-ужине Variety Power of Women без Гарри. Среди голливудских звезд были Леонардо Ди Каприо и Опра Уинфри, но Меган сидела с командой Universal, управляющей кино- и телевизионным бизнесом. Меган сидела за столиком в центре комнаты, рядом с Ди Каприо, и агентом Брэдом Слейтером, также занимающимся карьерой актера Бена Аффлека, Дуэйна Джонсона и давней подруги Меган Серены Уильямс.

В последние месяцы герцогиня также общалась со звездами на двух последних шоу Бейонсе в Лос-Анджелесе, а также летала с Гарри и группой богатых друзей, чтобы увидеть выступление Кэти Перри в Лас-Вегасе. Прошел почти год с тех пор как компания Сассекских, Archewell Productions, выпустила противоречивый шестисерийный сериал "Гарри и Меган" на Netflix.

Шоу рассказывало об их отношениях и остается лидером рейтинга документального дебюта Netflix. После этого шоу герцоги пытались найти следующий хит. Сериал о мировых лидерах Live To Lead стал рейтинговым провалом. Шоу о "страстном проекте" Гарри, Invictus Games под названием "Heart Of Invictus" критики сочли "достойным, но скучным". Детский мультсериал Меган "Жемчужина" был отменен, а затем было разорван договор с супругами о записи подкастов на 20 миллионов долларов для Spotify, а один из руководителей назвал пару "мошенниками".

Напомним, сводная сестра Меган Маркл рассказала, как помогала ее воспитывать.

Ранее в сети выбрали самую стильную звездную пару.