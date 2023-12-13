Ексучасниця гурту ВІА Гра показала підрослого сина
Ексучасниця гурту ВІА Гра Міша Романова показала підрослого сина Мартіна на нових фото. Співачка показала, як вони проводять час разом.
Світлини опублікувала у своєму Instagram.
Замилувала підписників
33-річна Міша Романова виховує 5-річного сина Мартіна, батька якого ретельно приховує, проте відомо, що вони давно не разом.
Зараз співачка зустрічається з сином відомого кінопродюсера, засновника каналу 1+1, Олександра Роднянського – Алексом. До повномасштабного вторгення чоловік жив у Росії і був одружений з російською акторкою Яніною Студіліною, проте Алекс залишив РФ і пара розлучилася. Зараз він працює радником Володимира Зеленського з економічних питань і знаходиться у Києві.
Романова ж з початку великої війни мешкає з мамою і сином у Німеччині. Вона показала, як вони з родиною відвідали різдвяний ярмарок.
Маленький Мартін позував з мамою, катався на атракціонах, а також всі разом вони їли різдвяні смаколики.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала.
Також ми повідомляли, що колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Романова зустрічається з радником Зеленського.
Читайте Новини.LIVE!