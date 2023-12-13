Ексучасниця гурту ВІА Гра показала підрослого сина

Міша Романова з сином. Фото: instagram.com/misharomanova

Ексучасниця гурту ВІА Гра Міша Романова показала підрослого сина Мартіна на нових фото. Співачка показала, як вони проводять час разом.

Світлини опублікувала у своєму Instagram.

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33-річна Міша Романова виховує 5-річного сина Мартіна, батька якого ретельно приховує, проте відомо, що вони давно не разом.

Зараз співачка зустрічається з сином відомого кінопродюсера, засновника каналу 1+1, Олександра Роднянського – Алексом. До повномасштабного вторгення чоловік жив у Росії і був одружений з російською акторкою Яніною Студіліною, проте Алекс залишив РФ і пара розлучилася. Зараз він працює радником Володимира Зеленського з економічних питань і знаходиться у Києві.

Романова ж з початку великої війни мешкає з мамою і сином у Німеччині. Вона показала, як вони з родиною відвідали різдвяний ярмарок.

Маленький Мартін позував з мамою, катався на атракціонах, а також всі разом вони їли різдвяні смаколики.

Міша Романова з сином. Фото: instagram.com/misharomanova

Різдвяні смаколики. Фото: instagram.com/misharomanova

Син Міші Романової Мартін. Фото: instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала.

Також ми повідомляли, що колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Романова зустрічається з радником Зеленського.