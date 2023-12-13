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Ексучасниця гурту ВІА Гра показала підрослого сина

13 грудня 2023 12:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ексучасниця гурту ВІА Гра показала підрослого сина
Міша Романова з сином. Фото: instagram.com/misharomanova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ексучасниця гурту ВІА Гра Міша Романова показала підрослого сина  Мартіна на нових фото. Співачка показала, як вони проводять час разом. 

Світлини опублікувала у своєму Instagram

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33-річна Міша Романова виховує 5-річного сина Мартіна, батька якого ретельно приховує, проте відомо, що вони давно не разом. 

Зараз співачка зустрічається з сином відомого кінопродюсера, засновника каналу 1+1, Олександра Роднянського – Алексом. До повномасштабного вторгення чоловік жив у Росії і був одружений з російською акторкою Яніною Студіліною, проте Алекс залишив РФ і пара розлучилася. Зараз він працює радником Володимира Зеленського з економічних питань і знаходиться у Києві. 

 

Романова ж з початку великої війни мешкає з мамою і сином у Німеччині. Вона показала, як вони з родиною відвідали різдвяний ярмарок. 

 

Маленький Мартін позував з мамою, катався на атракціонах, а також всі разом вони їли різдвяні смаколики. 

 

Міша Романова
Міша Романова з сином. Фото: instagram.com/misharomanova
Різдвяні смаколики. Фото: instagram.com/misharomanova
Син Міші Романової Мартін. Фото: instagram.com/misharomanova

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова презентувала першу україномовну пісню, яку двічі переписувала.

Також ми повідомляли, що колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Романова зустрічається з радником Зеленського. 

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