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Экс-участница группы ВИА Гра показала подросшего сына

13 декабря 2023 12:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Экс-участница группы ВИА Гра показала подросшего сына
Миша Романова с сыном. Фото: instagram.com/misharomanova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Экс-участница группы ВИА Игра Миша Романова показала подросшего сына Мартина на новых фото. Певица показала, как они проводят время вместе.

Кадры опубликовала в своем Instagram.

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33-летняя Миша Романова воспитывает 5-летнего сына Мартина, отца которого скрывает, однако известно, что они давно не вместе.

Сейчас певица встречается с сыном известного кинопродюсера, основателя канала 1+1, Александра Роднянского – Алексом. До полномасштабного вторжения мужчина жил в России и был женат на российской актрисе Янине Студилиной, однако Алекс покинул РФ и пара развелась. Сейчас он работает советником Владимира Зеленского по экономическим вопросам и находится в Киеве.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Misha Romanova (@misharomanova)

Романова же с начала войны живет с мамой и сыном в Германии. Она показала, как они с семьей посетили рождественскую ярмарку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Misha Romanova (@misharomanova)

Маленький Мартин позировал с мамой, катался на аттракционах, а также все вместе они ели рождественские вкусности.

 

Миша Романова
Миша Романова с сыном. Фото: instagram.com/misharomanova
Рождественские вкусности. Фото: instagram.com/misharomanova
Сын Миши Романовой Мартин. Фото: instagram.com/misharomanova

Напомним, ранее мы писали, что экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова представила первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала.

Также мы сообщали, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Романова встречается с советником Зеленского.

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